أمانة جدة تُغلق 5 منشآت وترصد 33 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت 5405 جولات رقابية لمتابعة تطبيق التدابير الوقائية

نفّذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين، 5405 جولات رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 33 مخالفة، وإغلاق 5 منشآت مخالفة، وتنوّعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق "توكلنا" وغيرها من المخالفات الوقائية.