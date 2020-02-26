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جلبته من إيران.. لبنان يسجل ثاني إصابة بـ"كورونا"

قدمت على متن الطائرة ذاتها التي أقلت الحالة الأولى

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل الإصابة الثانية بفيروس كورونا المستجد لدى لبنانية وصلت من إيران، على متن الطائرة ذاتها التي أقلت الحالة الأولى.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن المريضة كانت في زيارة إلى إيران وعادت إلى لبنان في 20 فبراير (شباط) الجاري على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الأولى.

وأضافت أن المصابة خضعت للعزل في المستشفى بعد أربعة أيام من وصولها إلى لبنان ووضعها الصحي مستقرّ حالياً.

وأعلن لبنان الجمعة الماضي تأكيد أول إصابة للبنانية (45 عاماً)، وصلت على طائرة من مدينة قم الإيرانية.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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جلبته من إيران.. لبنان يسجل ثاني إصابة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل الإصابة الثانية بفيروس كورونا المستجد لدى لبنانية وصلت من إيران، على متن الطائرة ذاتها التي أقلت الحالة الأولى.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن المريضة كانت في زيارة إلى إيران وعادت إلى لبنان في 20 فبراير (شباط) الجاري على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الأولى.

وأضافت أن المصابة خضعت للعزل في المستشفى بعد أربعة أيام من وصولها إلى لبنان ووضعها الصحي مستقرّ حالياً.

وأعلن لبنان الجمعة الماضي تأكيد أول إصابة للبنانية (45 عاماً)، وصلت على طائرة من مدينة قم الإيرانية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
07:36 PM

جلبته من إيران.. لبنان يسجل ثاني إصابة بـ"كورونا"

قدمت على متن الطائرة ذاتها التي أقلت الحالة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، تسجيل الإصابة الثانية بفيروس كورونا المستجد لدى لبنانية وصلت من إيران، على متن الطائرة ذاتها التي أقلت الحالة الأولى.

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته "فرانس 24"، أن المريضة كانت في زيارة إلى إيران وعادت إلى لبنان في 20 فبراير (شباط) الجاري على متن الطائرة نفسها التي كانت على متنها الحالة الأولى.

وأضافت أن المصابة خضعت للعزل في المستشفى بعد أربعة أيام من وصولها إلى لبنان ووضعها الصحي مستقرّ حالياً.

وأعلن لبنان الجمعة الماضي تأكيد أول إصابة للبنانية (45 عاماً)، وصلت على طائرة من مدينة قم الإيرانية.

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