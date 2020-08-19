الموانئ السعودية تناول 25 مليون طن خلال يوليو

قالت: بزيادة في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 14%

بلغت أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر يوليو لعام 2020م، 25 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 630 ألف حاوية والقادمة عبر 935 سفينة.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الفترة نفسها زيادة في أعداد حاويات المسافنة بنسبة 14%، بواقع أكثر من 229 ألف حاوية، كما حققت الموانئ السعودية زيادة في إجمالي المواد الغذائية بنسبة تجاوزت 21%، بواقع أكثر من مليوني طن، فيما بلغت أعداد السيارات الواردة 35 ألف سيارة، وبلغ عدد المواشي أكثر من 387 ألف رأس من الماشية.

وفي السياق ذاته، عملت الهيئة العامة للموانئ منذ بداية جائحة كورونا المستجد على تنفيذ سلسلة من الخطط التشغيلية والإجراءات الاحترازية بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة، لضمان جودة وفاعلية الأداء واستمرارية الأعمال على مدار الساعة بكل كفاءة واقتدار، مما أسهم في توفير سلاسل الإمداد وضمان وفرة المخزون الغذائي والاستهلاكي وتدفقها إلى الأسواق.

وتسعى "موانئ" إلى الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية ودعم عمليات الاستيراد والتصدير في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية ومبادراتها الطموحة التي تهدف إلى تعزيز تنافسية خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أداء عملياتها البحرية والتشغيلية واللوجستية، من أجل مستقبل واعد لقطاع الخدمات اللوجستية وللموانئ السعودية.