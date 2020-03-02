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"الآسيوي" و"فيفا" يدرسان القرار النهائي بخصوص التصفيات الآسيوية

بعد تفشي فيروس "كورونا" في أكثر من دولة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيجتمع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذا الأسبوع؛ من أجل مناقشة وضع مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والمقررة في شهري مارس ويونيو 2020.

وقال الآسيوي: "قمنا بدور فعال في التعامل مع انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) وقيود السفر في الدول المتأثرة، وقمنا بإجراء مشاورات مع بعض الاتحادات الوطنية في منطقة شرق آسيا، عبر اجتماع عقد في كوالالمبور".

وأضاف: في الوقت الحالي فإن هنالك أعداداً متزايدة من المنتخبات الوطنية غير القادرة على إقامة مباريات أو السفر لخوض المباريات، وبالتالي فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيجتمع مع الاتحاد الدولي، ثم مع الاتحادات الوطنية في منطقة غرب آسيا، قبل اتخاذ القرار النهائي حول الحلول المتاحة للمباريات.

وزاد: وبعد هذه الاجتماعات التي تعقد خلال الأيام المقبلة، فإن الاتحادين الدولي والآسيوي سيعلنان عن لائحة المباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية للجولات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وسوف يتم عقد اجتماعات إضافية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي في منطقتي غرب آسيا وآسيان.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الآسيوي" و"فيفا" يدرسان القرار النهائي بخصوص التصفيات الآسيوية
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيجتمع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذا الأسبوع؛ من أجل مناقشة وضع مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والمقررة في شهري مارس ويونيو 2020.

وقال الآسيوي: "قمنا بدور فعال في التعامل مع انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) وقيود السفر في الدول المتأثرة، وقمنا بإجراء مشاورات مع بعض الاتحادات الوطنية في منطقة شرق آسيا، عبر اجتماع عقد في كوالالمبور".

وأضاف: في الوقت الحالي فإن هنالك أعداداً متزايدة من المنتخبات الوطنية غير القادرة على إقامة مباريات أو السفر لخوض المباريات، وبالتالي فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيجتمع مع الاتحاد الدولي، ثم مع الاتحادات الوطنية في منطقة غرب آسيا، قبل اتخاذ القرار النهائي حول الحلول المتاحة للمباريات.

وزاد: وبعد هذه الاجتماعات التي تعقد خلال الأيام المقبلة، فإن الاتحادين الدولي والآسيوي سيعلنان عن لائحة المباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية للجولات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وسوف يتم عقد اجتماعات إضافية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي في منطقتي غرب آسيا وآسيان.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
03:02 PM

"الآسيوي" و"فيفا" يدرسان القرار النهائي بخصوص التصفيات الآسيوية

بعد تفشي فيروس "كورونا" في أكثر من دولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه سيجتمع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هذا الأسبوع؛ من أجل مناقشة وضع مباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، والمقررة في شهري مارس ويونيو 2020.

وقال الآسيوي: "قمنا بدور فعال في التعامل مع انتشار فيروس "كورونا" (كوفيد-19) وقيود السفر في الدول المتأثرة، وقمنا بإجراء مشاورات مع بعض الاتحادات الوطنية في منطقة شرق آسيا، عبر اجتماع عقد في كوالالمبور".

وأضاف: في الوقت الحالي فإن هنالك أعداداً متزايدة من المنتخبات الوطنية غير القادرة على إقامة مباريات أو السفر لخوض المباريات، وبالتالي فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيجتمع مع الاتحاد الدولي، ثم مع الاتحادات الوطنية في منطقة غرب آسيا، قبل اتخاذ القرار النهائي حول الحلول المتاحة للمباريات.

وزاد: وبعد هذه الاجتماعات التي تعقد خلال الأيام المقبلة، فإن الاتحادين الدولي والآسيوي سيعلنان عن لائحة المباريات المتبقية في التصفيات الآسيوية للجولات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وسوف يتم عقد اجتماعات إضافية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي في منطقتي غرب آسيا وآسيان.

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