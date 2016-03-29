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"تقويم التعليم" تشكل فريقًا استشاريًا للتحوّل الرقمي

يعمل على مراجعة مسارات الأداء الرقمي وتحديثها

شكّلت هيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن عنايتها بالتحول الرقمي ومساعيها لتمكين الحكومة الرقمية؛ فريقًا استشاريًا للتحوّل الرقمي، يعمل على مراجعة مسارات الأداء الرقمي وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، وذلك بمتابعة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

ومنذ إنشاء الفريق مطلع شعبان الجاري؛ عقدت اجتماعات أعماله مرتين خلال 12 يومًا، وذلك لمراجعة ممارسات الهيئة الحالية في التحول الرقمي وتحديد التوجهات المستقبلية للهيئة ومراكزها بما يحقق رؤيتها للتحول الرقمي.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد حققت تقدمًا في التحول الرقمي لتعاملاتها لتكون ضمن الفئة الخضراء من قطاع التعليم والأبحاث في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية حسب إحصائيات الربع الثالث لعام 2019م الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر".

كما أطلقت ضمن المشاريع الإستراتيجية للتحول الرقمي والاستثمار في البيانات والمعلومات منصة بيانات تقويم التعليم والتدريب، التي طورتها لتحتوي على عدد من التقارير والمؤشرات والنتائج المتخصصة لتقويم التعليم والتدريب بالمملكة.

وعززت الهيئة خدماتها الإلكترونية برقمنة الحصول على الرخص المهنية، حيث أطلقت أولى خدماتها للترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال نظام يطبق أحدث تقنيات الربط مع العديد من الجهات الحكومية، وطبقت الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري الكفايات "العام، والتخصصي" بشكل فوري عبر نظام إلكتروني، في شهر يوليو 2020 الماضي.

وفي لقاءات دولية، أبرزت الهيئة تجربة المملكة في إجراء الاختبارات عن بعد، والاستفادة من التقدم التقني وتطبيقات التحول الرقمي، مبينة ما شهدته التجربة من دعم ومساندة من مختلف الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا للتحول الرقمي، وقد تحولت من خلال الممارسة والتطبيق من مجرد حل للتعامل مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلى خيار استراتيجي للتحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني للاختبارات والتقويم، وفق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة 2030.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" تشكل فريقًا استشاريًا للتحوّل الرقمي
سبق

شكّلت هيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن عنايتها بالتحول الرقمي ومساعيها لتمكين الحكومة الرقمية؛ فريقًا استشاريًا للتحوّل الرقمي، يعمل على مراجعة مسارات الأداء الرقمي وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، وذلك بمتابعة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

ومنذ إنشاء الفريق مطلع شعبان الجاري؛ عقدت اجتماعات أعماله مرتين خلال 12 يومًا، وذلك لمراجعة ممارسات الهيئة الحالية في التحول الرقمي وتحديد التوجهات المستقبلية للهيئة ومراكزها بما يحقق رؤيتها للتحول الرقمي.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد حققت تقدمًا في التحول الرقمي لتعاملاتها لتكون ضمن الفئة الخضراء من قطاع التعليم والأبحاث في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية حسب إحصائيات الربع الثالث لعام 2019م الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر".

كما أطلقت ضمن المشاريع الإستراتيجية للتحول الرقمي والاستثمار في البيانات والمعلومات منصة بيانات تقويم التعليم والتدريب، التي طورتها لتحتوي على عدد من التقارير والمؤشرات والنتائج المتخصصة لتقويم التعليم والتدريب بالمملكة.

وعززت الهيئة خدماتها الإلكترونية برقمنة الحصول على الرخص المهنية، حيث أطلقت أولى خدماتها للترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال نظام يطبق أحدث تقنيات الربط مع العديد من الجهات الحكومية، وطبقت الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري الكفايات "العام، والتخصصي" بشكل فوري عبر نظام إلكتروني، في شهر يوليو 2020 الماضي.

وفي لقاءات دولية، أبرزت الهيئة تجربة المملكة في إجراء الاختبارات عن بعد، والاستفادة من التقدم التقني وتطبيقات التحول الرقمي، مبينة ما شهدته التجربة من دعم ومساندة من مختلف الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا للتحول الرقمي، وقد تحولت من خلال الممارسة والتطبيق من مجرد حل للتعامل مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلى خيار استراتيجي للتحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني للاختبارات والتقويم، وفق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة 2030.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
03:54 PM

"تقويم التعليم" تشكل فريقًا استشاريًا للتحوّل الرقمي

يعمل على مراجعة مسارات الأداء الرقمي وتحديثها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شكّلت هيئة تقويم التعليم والتدريب ضمن عنايتها بالتحول الرقمي ومساعيها لتمكين الحكومة الرقمية؛ فريقًا استشاريًا للتحوّل الرقمي، يعمل على مراجعة مسارات الأداء الرقمي وتحديثها بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، وذلك بمتابعة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

ومنذ إنشاء الفريق مطلع شعبان الجاري؛ عقدت اجتماعات أعماله مرتين خلال 12 يومًا، وذلك لمراجعة ممارسات الهيئة الحالية في التحول الرقمي وتحديد التوجهات المستقبلية للهيئة ومراكزها بما يحقق رؤيتها للتحول الرقمي.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد حققت تقدمًا في التحول الرقمي لتعاملاتها لتكون ضمن الفئة الخضراء من قطاع التعليم والأبحاث في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية حسب إحصائيات الربع الثالث لعام 2019م الصادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية "يسر".

كما أطلقت ضمن المشاريع الإستراتيجية للتحول الرقمي والاستثمار في البيانات والمعلومات منصة بيانات تقويم التعليم والتدريب، التي طورتها لتحتوي على عدد من التقارير والمؤشرات والنتائج المتخصصة لتقويم التعليم والتدريب بالمملكة.

وعززت الهيئة خدماتها الإلكترونية برقمنة الحصول على الرخص المهنية، حيث أطلقت أولى خدماتها للترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال نظام يطبق أحدث تقنيات الربط مع العديد من الجهات الحكومية، وطبقت الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري الكفايات "العام، والتخصصي" بشكل فوري عبر نظام إلكتروني، في شهر يوليو 2020 الماضي.

وفي لقاءات دولية، أبرزت الهيئة تجربة المملكة في إجراء الاختبارات عن بعد، والاستفادة من التقدم التقني وتطبيقات التحول الرقمي، مبينة ما شهدته التجربة من دعم ومساندة من مختلف الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة العليا للتحول الرقمي، وقد تحولت من خلال الممارسة والتطبيق من مجرد حل للتعامل مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلى خيار استراتيجي للتحول الرقمي والتطبيق الإلكتروني للاختبارات والتقويم، وفق المستهدفات التي حددتها رؤية المملكة 2030.

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