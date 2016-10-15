فهد المالكي يحتفل بزواجه من كريمة العميد الحارثي

احتفل الشاب فهد بن سعد عواض المالكي، من منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز، بزواجه من ابنة العميد ركن متقاعد، حامد عطية الحارثي.

نظم الحفل في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور جمع من أهالي العروسين.