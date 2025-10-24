"التعليم؛" تناقش تطوير حركة نقل المعلمين ومساراتها الخارجية

نظمت برنامجًا للتأهيل التقني لمنسوبيها بالتعاون مع "مايكروسوفت "

عقدت وزارة التعليم صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "تطوير آلية حركة النقل للمعلمين"، بحضور نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص بالوزارة.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور المتعلقة بحركة النقل وآلياتها؛ حيث قدم المشرف العام على الشؤون المدرسية الدكتور أمين نعمان؛ تعريفاً موجزاً عن آلية حركة النقل، ومسار عمليات الحركة الخارجية.

كما تناول مدير شؤون المعلمين بالوزارة خالد القحطاني، مراجعة خصائص النقل، مستمعاً لمداخلات المشرفين والمشرفات من ذوي الاختصاص، كما تناول المحور الأخير في الورشة تحديث عناصر المفاضلة، والمقترحات التطويرية لحركة النقل.

فيما أقام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، صباح اليوم الأربعاء 24-2-1441هـ ، بمقر الوزارة؛ برنامج دعم ربط التقنية بالتعليم، وتطوير مهارات المعلمين وقادة المدارس، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، والمشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي، ومدير شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي، وعدد من المعلمين والمعلمات.



ويهدف البرنامج لدعم دمج التقنية بالتعليم، وتطوير مهارات المعلمين وقادة المدارس، وزيادة كفاءة المعلم باستخدام التقنية بما يحقق رؤية المملكة 2030.