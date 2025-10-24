النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم؛" تناقش تطوير حركة نقل المعلمين ومساراتها الخارجية

نظمت برنامجًا للتأهيل التقني لمنسوبيها بالتعاون مع "مايكروسوفت "

عقدت وزارة التعليم صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "تطوير آلية حركة النقل للمعلمين"، بحضور نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص بالوزارة.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور المتعلقة بحركة النقل وآلياتها؛ حيث قدم المشرف العام على الشؤون المدرسية الدكتور أمين نعمان؛ تعريفاً موجزاً عن آلية حركة النقل، ومسار عمليات الحركة الخارجية.

كما تناول مدير شؤون المعلمين بالوزارة خالد القحطاني، مراجعة خصائص النقل، مستمعاً لمداخلات المشرفين والمشرفات من ذوي الاختصاص، كما تناول المحور الأخير في الورشة تحديث عناصر المفاضلة، والمقترحات التطويرية لحركة النقل.

فيما أقام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، صباح اليوم الأربعاء 24-2-1441هـ ، بمقر الوزارة؛ برنامج دعم ربط التقنية بالتعليم، وتطوير مهارات المعلمين وقادة المدارس، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، والمشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي، ومدير شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي، وعدد من المعلمين والمعلمات.


ويهدف البرنامج لدعم دمج التقنية بالتعليم، وتطوير مهارات المعلمين وقادة المدارس، وزيادة كفاءة المعلم باستخدام التقنية بما يحقق رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"التعليم؛" تناقش تطوير حركة نقل المعلمين ومساراتها الخارجية
سبق

عقدت وزارة التعليم صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "تطوير آلية حركة النقل للمعلمين"، بحضور نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص بالوزارة.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور المتعلقة بحركة النقل وآلياتها؛ حيث قدم المشرف العام على الشؤون المدرسية الدكتور أمين نعمان؛ تعريفاً موجزاً عن آلية حركة النقل، ومسار عمليات الحركة الخارجية.

كما تناول مدير شؤون المعلمين بالوزارة خالد القحطاني، مراجعة خصائص النقل، مستمعاً لمداخلات المشرفين والمشرفات من ذوي الاختصاص، كما تناول المحور الأخير في الورشة تحديث عناصر المفاضلة، والمقترحات التطويرية لحركة النقل.

فيما أقام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، صباح اليوم الأربعاء 24-2-1441هـ ، بمقر الوزارة؛ برنامج دعم ربط التقنية بالتعليم، وتطوير مهارات المعلمين وقادة المدارس، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، والمشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي، ومدير شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي، وعدد من المعلمين والمعلمات.


ويهدف البرنامج لدعم دمج التقنية بالتعليم، وتطوير مهارات المعلمين وقادة المدارس، وزيادة كفاءة المعلم باستخدام التقنية بما يحقق رؤية المملكة 2030.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
09:23 PM

"التعليم؛" تناقش تطوير حركة نقل المعلمين ومساراتها الخارجية

نظمت برنامجًا للتأهيل التقني لمنسوبيها بالتعاون مع "مايكروسوفت "

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
253

عقدت وزارة التعليم صباح اليوم الأربعاء، ورشة عمل حول "تطوير آلية حركة النقل للمعلمين"، بحضور نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص بالوزارة.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور المتعلقة بحركة النقل وآلياتها؛ حيث قدم المشرف العام على الشؤون المدرسية الدكتور أمين نعمان؛ تعريفاً موجزاً عن آلية حركة النقل، ومسار عمليات الحركة الخارجية.

كما تناول مدير شؤون المعلمين بالوزارة خالد القحطاني، مراجعة خصائص النقل، مستمعاً لمداخلات المشرفين والمشرفات من ذوي الاختصاص، كما تناول المحور الأخير في الورشة تحديث عناصر المفاضلة، والمقترحات التطويرية لحركة النقل.

فيما أقام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، صباح اليوم الأربعاء 24-2-1441هـ ، بمقر الوزارة؛ برنامج دعم ربط التقنية بالتعليم، وتطوير مهارات المعلمين وقادة المدارس، وذلك بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد بن سعود المقبل، والمشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي، ومدير شركة مايكروسوفت العربية المهندس ثامر الحربي، وعدد من المعلمين والمعلمات.


ويهدف البرنامج لدعم دمج التقنية بالتعليم، وتطوير مهارات المعلمين وقادة المدارس، وزيادة كفاءة المعلم باستخدام التقنية بما يحقق رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,561
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,044
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,165
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,984

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة