"سبق" تكشف حقيقة ادعاءات عائلة أردنية بعد حديثها عن تأخير متعمد لسفرها

أمير تبوك وجه في حينه بإنهاء معاملة العائلة وغادرت المملكة الأسبوع الماضي

علمت "سبق" أن أمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وجه في حينه بإنهاء معاملة وكافة الإجراءات لعائلة أردنية، بعد تداول عدد من المواطنين على مواقع التواصل، مقطع فيديو لعائلة أردنية تتذمر وتدعي عدم إصدار تأشيرة خروج نهائي لابنتها التي كانت متزوجة من شاب سعودي في تبوك.

وادعت الأسرة أن ابنتها تعرضت لتعنيف من زوجها، حيث روت خلال حديثها في المقطع المصور بأنها لم تجد أي إنصاف لها في السعودية، ولكن الحقيقة والتي بحثنا عنها كانت عكس ما ادعت الأسرة.

وأكدت مصادر "سبق" أن معاناة الأسرة كانت محل اهتمام الجهات الحكومية من إمارة منطقة تبوك، وإدارة الجوازات والتنمية الاجتماعية؛ حيث كانت تقدمت الابنة ( ر. ف) بخطاب إلى الإمارة تطلب فيه إصدار تأشيرة خروج نهائي لابنتهم المطلقة، وقد حظي هذا الخطاب باهتمام الإمارة؛ حيث تم توجيه وزارة العمل والتنمية على توفير مكان مناسب له في دار الإيواء حتى يتم إنهاء أوراقها وهو ما تم فعلياً.

وأضافت المصادر: "لكن تأخر سفرها بسبب وجود قضية منظورة لدى محكمة الأحوال الشخصية بينها وبين طليقها، وهو ما سبب تأخر سفرها، وتابعت إمارة تبوك بتوجيه أمير تبوك إنهاء معاملتها وتمكينها من سفرها، حيث غادرت المملكة الأسبوع الماضي، ولا صحة لما تردد بأنها تعرضت لتأخير كما ادعى والدها وأسرتها.