النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

300 عينة اشتباه "كورونا" يوميًّا بحائل والنتائج سلبية.. ضبط مليونيْ كمامة

"السليم": تخصيص فندقين للحجر الصحي الاحترازي وتجهيز مركز للمراقبة

أكد متحدث إمارة حائل عبدالعزيز السليم، خلال مداخلته مع برنامج إيقاع المساء بإذاعة الرياض، أن صحة حائل تفحص ٣٠٠ عينة يوميًّا لمشتبه بهم في حمل فيروس "كورونا"، جاءت نتائجها -حتى إجراء اللقاء- سلبية وسليمة ولله الحمد.

وأشار "السليم" إلى أن "صحة حائل" خصصت فندقين للحجر الصحي الاحترازي، استقبلت ١٤٧ شخصًا؛ فيما جهّزت مرکزًا للقيادة والتحكم لمراقبة ورصد حالات مستشفيات المنطقة ومحافظاتها على مدار اليوم؛ فيما جهزت غرف عزل في مستشفيات المنطقة ومحافظاتها، وأنشأت عيادة الإفصاح عن "كورونا"؛ وذلك في مقر مستشفى الملك سلمان التخصصي التي استقبلت خلال الأيام الماضية 2249 حالة.

وأوضح أن فرع وزارة التجارة بحائل، يقوم بجولات رقابية يومية لنشاطاتها التجارية بـ35 فرقة موزعة على البلاغات ورصد الأسعار وكمية المخزون؛ مضيفًا أن غرفة عمليات التجارة تَلَقّت 249 بلاغًا، تم تحرير مخالفات بحق ٥٥ ممن أبلغ عنهم، بما نسبته 22٪ من إجمالي البلاغات منذ إنشاء مركز إدارة الأزمات الأسبوع الماضي.

وأردف: "فرع وزارة التجارة وعدد من الجهات المعنية المشتركة، ضبَط مخزنًا يحتوي على مليون و860 ألف كمام كان مخطط بيعها خارج منطقة حائل".

حائل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
300 عينة اشتباه "كورونا" يوميًّا بحائل والنتائج سلبية.. ضبط مليونيْ كمامة
سبق

أكد متحدث إمارة حائل عبدالعزيز السليم، خلال مداخلته مع برنامج إيقاع المساء بإذاعة الرياض، أن صحة حائل تفحص ٣٠٠ عينة يوميًّا لمشتبه بهم في حمل فيروس "كورونا"، جاءت نتائجها -حتى إجراء اللقاء- سلبية وسليمة ولله الحمد.

وأشار "السليم" إلى أن "صحة حائل" خصصت فندقين للحجر الصحي الاحترازي، استقبلت ١٤٧ شخصًا؛ فيما جهّزت مرکزًا للقيادة والتحكم لمراقبة ورصد حالات مستشفيات المنطقة ومحافظاتها على مدار اليوم؛ فيما جهزت غرف عزل في مستشفيات المنطقة ومحافظاتها، وأنشأت عيادة الإفصاح عن "كورونا"؛ وذلك في مقر مستشفى الملك سلمان التخصصي التي استقبلت خلال الأيام الماضية 2249 حالة.

وأوضح أن فرع وزارة التجارة بحائل، يقوم بجولات رقابية يومية لنشاطاتها التجارية بـ35 فرقة موزعة على البلاغات ورصد الأسعار وكمية المخزون؛ مضيفًا أن غرفة عمليات التجارة تَلَقّت 249 بلاغًا، تم تحرير مخالفات بحق ٥٥ ممن أبلغ عنهم، بما نسبته 22٪ من إجمالي البلاغات منذ إنشاء مركز إدارة الأزمات الأسبوع الماضي.

وأردف: "فرع وزارة التجارة وعدد من الجهات المعنية المشتركة، ضبَط مخزنًا يحتوي على مليون و860 ألف كمام كان مخطط بيعها خارج منطقة حائل".

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
12:40 PM

300 عينة اشتباه "كورونا" يوميًّا بحائل والنتائج سلبية.. ضبط مليونيْ كمامة

"السليم": تخصيص فندقين للحجر الصحي الاحترازي وتجهيز مركز للمراقبة

A A A
خالد السليمي - حائل
2
4,596

أكد متحدث إمارة حائل عبدالعزيز السليم، خلال مداخلته مع برنامج إيقاع المساء بإذاعة الرياض، أن صحة حائل تفحص ٣٠٠ عينة يوميًّا لمشتبه بهم في حمل فيروس "كورونا"، جاءت نتائجها -حتى إجراء اللقاء- سلبية وسليمة ولله الحمد.

وأشار "السليم" إلى أن "صحة حائل" خصصت فندقين للحجر الصحي الاحترازي، استقبلت ١٤٧ شخصًا؛ فيما جهّزت مرکزًا للقيادة والتحكم لمراقبة ورصد حالات مستشفيات المنطقة ومحافظاتها على مدار اليوم؛ فيما جهزت غرف عزل في مستشفيات المنطقة ومحافظاتها، وأنشأت عيادة الإفصاح عن "كورونا"؛ وذلك في مقر مستشفى الملك سلمان التخصصي التي استقبلت خلال الأيام الماضية 2249 حالة.

وأوضح أن فرع وزارة التجارة بحائل، يقوم بجولات رقابية يومية لنشاطاتها التجارية بـ35 فرقة موزعة على البلاغات ورصد الأسعار وكمية المخزون؛ مضيفًا أن غرفة عمليات التجارة تَلَقّت 249 بلاغًا، تم تحرير مخالفات بحق ٥٥ ممن أبلغ عنهم، بما نسبته 22٪ من إجمالي البلاغات منذ إنشاء مركز إدارة الأزمات الأسبوع الماضي.

وأردف: "فرع وزارة التجارة وعدد من الجهات المعنية المشتركة، ضبَط مخزنًا يحتوي على مليون و860 ألف كمام كان مخطط بيعها خارج منطقة حائل".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,149
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,995
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,551

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري
مثالية الدولة في إدارة الأزمات

مثالية الدولة في إدارة الأزمات

ماجد البريكان
إدارة الأزمات خبرة وفن

إدارة الأزمات خبرة وفن

عايد الهرفي
السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة