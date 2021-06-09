النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 173.9 مليون حالة والوفيات تقترب من 4 ملايين

في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين 2019

أظهر إحصاء جديد، أن أكثر من 173.93 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و890844.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بحسب إحصاء "رويترز":

- الولايات المتحدة: الوفيات 597767، الإصابات 33538490.

- الهند: الوفيات 351309، الإصابات 28996473.

- البرازيل: الوفيات 473541، الإصابات 16984218.

- فرنسا: الوفيات 110137، الإصابات 5719935.

- تركيا: الوفيات 48341، الإصابات 5300236.

- روسيا: الوفيات 274968، الإصابات 5145843.

- المملكة المتحدة: الوفيات 127854، الإصابات 4528524.

- إيطاليا: الوفيات 126690، الإصابات 4235592.

- الأرجنتين: الوفيات 81946، الإصابات 3977634.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 173.9 مليون حالة والوفيات تقترب من 4 ملايين
سبق

أظهر إحصاء جديد، أن أكثر من 173.93 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و890844.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بحسب إحصاء "رويترز":

- الولايات المتحدة: الوفيات 597767، الإصابات 33538490.

- الهند: الوفيات 351309، الإصابات 28996473.

- البرازيل: الوفيات 473541، الإصابات 16984218.

- فرنسا: الوفيات 110137، الإصابات 5719935.

- تركيا: الوفيات 48341، الإصابات 5300236.

- روسيا: الوفيات 274968، الإصابات 5145843.

- المملكة المتحدة: الوفيات 127854، الإصابات 4528524.

- إيطاليا: الوفيات 126690، الإصابات 4235592.

- الأرجنتين: الوفيات 81946، الإصابات 3977634.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
10:52 AM

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 173.9 مليون حالة والوفيات تقترب من 4 ملايين

في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين 2019

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
313

أظهر إحصاء جديد، أن أكثر من 173.93 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و890844.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بحسب إحصاء "رويترز":

- الولايات المتحدة: الوفيات 597767، الإصابات 33538490.

- الهند: الوفيات 351309، الإصابات 28996473.

- البرازيل: الوفيات 473541، الإصابات 16984218.

- فرنسا: الوفيات 110137، الإصابات 5719935.

- تركيا: الوفيات 48341، الإصابات 5300236.

- روسيا: الوفيات 274968، الإصابات 5145843.

- المملكة المتحدة: الوفيات 127854، الإصابات 4528524.

- إيطاليا: الوفيات 126690، الإصابات 4235592.

- الأرجنتين: الوفيات 81946، الإصابات 3977634.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,430
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,016
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,654

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة