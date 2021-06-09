إصابات كورونا العالمية تتجاوز 173.9 مليون حالة والوفيات تقترب من 4 ملايين

في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين 2019

أظهر إحصاء جديد، أن أكثر من 173.93 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و890844.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بحسب إحصاء "رويترز":

- الولايات المتحدة: الوفيات 597767، الإصابات 33538490.

- الهند: الوفيات 351309، الإصابات 28996473.

- البرازيل: الوفيات 473541، الإصابات 16984218.

- فرنسا: الوفيات 110137، الإصابات 5719935.

- تركيا: الوفيات 48341، الإصابات 5300236.

- روسيا: الوفيات 274968، الإصابات 5145843.

- المملكة المتحدة: الوفيات 127854، الإصابات 4528524.

- إيطاليا: الوفيات 126690، الإصابات 4235592.

- الأرجنتين: الوفيات 81946، الإصابات 3977634.