وقال النادي :" اللاعب وصل من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية".

وكان عطيف قد أجرى عملية في الركبة بمدينة برشلونة.

وصل عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض قادماً من إسبانيا.

الهلال يعلن خضوع "عطيف" إلى "الحجر المنزلي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-15 وصل عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض قادماً من إسبانيا. وكان عطيف قد أجرى عملية في الركبة بمدينة برشلونة. وقال النادي :" اللاعب وصل من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية".

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 07:41 PM

اخر تعديل 15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 08:58 PM

الهلال يعلن خضوع "عطيف" إلى "الحجر المنزلي" بعد إجرائه عملية جراحية في برشلونة





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وصل عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض قادماً من إسبانيا.

وكان عطيف قد أجرى عملية في الركبة بمدينة برشلونة.

وقال النادي :" اللاعب وصل من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية".