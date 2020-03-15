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الهلال يعلن خضوع "عطيف" إلى "الحجر المنزلي"

بعد إجرائه عملية جراحية في برشلونة

وصل عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض قادماً من إسبانيا.

وكان عطيف قد أجرى عملية في الركبة بمدينة برشلونة.

وقال النادي :" اللاعب وصل من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية".

فيروس كورونا الجديد عبدالله عطيف الهلال الحجر المنزلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يعلن خضوع "عطيف" إلى "الحجر المنزلي"
سبق

وصل عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض قادماً من إسبانيا.

وكان عطيف قد أجرى عملية في الركبة بمدينة برشلونة.

وقال النادي :" اللاعب وصل من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية".

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
07:41 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
08:58 PM

الهلال يعلن خضوع "عطيف" إلى "الحجر المنزلي"

بعد إجرائه عملية جراحية في برشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,522

وصل عبدالله عطيف لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى الرياض قادماً من إسبانيا.

وكان عطيف قد أجرى عملية في الركبة بمدينة برشلونة.

وقال النادي :" اللاعب وصل من إسبانيا عن طريق الإجلاء للرعايا السعوديين، وبدأ المكوث في الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية".

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