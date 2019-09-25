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"العوهلي": تَحمّل الدولة المقابل المالي للعمالة سيساهم في توطين 50٪ بحلول 2030

عقب قرار الوزراء في جلسته التي عُقِدت بحضور خادم الحرمين يوم أمس

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية "أحمد بن عبدالعزيز العوهلي"، أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس؛ بتحمّل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة خمس سنوات سيساهم في توطين ٥٠٪ من احتياجات المملكة بحلول ٢٠٣٠.

وقال "العوهلي" في تدوينة نشرها - قبل قليل - عبر حسابه بمنصة "تويتر": قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة خمس سنوات سيكون داعماً قوياً للصناعات العسكرية المحلية الناشئة.

وأضاف: لاشك أن هذا القرار سيساهم في تحقيق رؤية المملكة في توطين ٥٠٪ من احتياجات المملكة من التسليح بحلول عام ٢٠٣٠.

يُشار إلى أن "مجلس الوزراء" كان قد قرّر في جلسته التي عُقِدت يوم "أمس الثلاثاء" بأن تتحمل الدولة -لمدة خمس سنوات- المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين (1-أ) و(2-أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/ 3/ 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك ابتداء من 1/ 10/ 2019م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العوهلي": تَحمّل الدولة المقابل المالي للعمالة سيساهم في توطين 50٪ بحلول 2030
سبق

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية "أحمد بن عبدالعزيز العوهلي"، أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس؛ بتحمّل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة خمس سنوات سيساهم في توطين ٥٠٪ من احتياجات المملكة بحلول ٢٠٣٠.

وقال "العوهلي" في تدوينة نشرها - قبل قليل - عبر حسابه بمنصة "تويتر": قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة خمس سنوات سيكون داعماً قوياً للصناعات العسكرية المحلية الناشئة.

وأضاف: لاشك أن هذا القرار سيساهم في تحقيق رؤية المملكة في توطين ٥٠٪ من احتياجات المملكة من التسليح بحلول عام ٢٠٣٠.

يُشار إلى أن "مجلس الوزراء" كان قد قرّر في جلسته التي عُقِدت يوم "أمس الثلاثاء" بأن تتحمل الدولة -لمدة خمس سنوات- المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين (1-أ) و(2-أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/ 3/ 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك ابتداء من 1/ 10/ 2019م.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
12:11 AM

"العوهلي": تَحمّل الدولة المقابل المالي للعمالة سيساهم في توطين 50٪ بحلول 2030

عقب قرار الوزراء في جلسته التي عُقِدت بحضور خادم الحرمين يوم أمس

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عمر السبيعي - الرياض
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أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية "أحمد بن عبدالعزيز العوهلي"، أن قرار مجلس الوزراء يوم أمس؛ بتحمّل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة خمس سنوات سيساهم في توطين ٥٠٪ من احتياجات المملكة بحلول ٢٠٣٠.

وقال "العوهلي" في تدوينة نشرها - قبل قليل - عبر حسابه بمنصة "تويتر": قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لمدة خمس سنوات سيكون داعماً قوياً للصناعات العسكرية المحلية الناشئة.

وأضاف: لاشك أن هذا القرار سيساهم في تحقيق رؤية المملكة في توطين ٥٠٪ من احتياجات المملكة من التسليح بحلول عام ٢٠٣٠.

يُشار إلى أن "مجلس الوزراء" كان قد قرّر في جلسته التي عُقِدت يوم "أمس الثلاثاء" بأن تتحمل الدولة -لمدة خمس سنوات- المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين (1-أ) و(2-أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/ 3/ 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك ابتداء من 1/ 10/ 2019م.

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