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مصائد سيارات بـ"رضوان الطائف".. والأهالي للبلدية: 8 سنوات بلا صيانة!

مَطالب بمحاسبة مقاول المشروع إعادة سفلتة طرق المركز الرئيسية المتهالكة

جدد أهالي مركز رضوان بالطائف، مطالباتهم للأمانة وبلدية الموية، بضرورة إعادة سفلتة طرق المركز الرئيسية والتي تهالكت كثيرًا ومحاسبة المقاول المنفذ للمشروع؛ مشيرين إلى أنه لم يتم صيانتها منذ أكثر من 8 سنوات.

وقال الأهالي لـ"سبق": "منذ عدة سنوات ونحن نطالب بإعادة السفلتة؛ ولكن لا نجد إلا وعودًا لم تنفذ رغم أن الطريق لا يزيد على عدة كيلوات ويخدم أكثر من 50 منزلًا في القرية".

ويُعد مركز رضوان التابع لمحافظة المويه، البوابة الغربية للمحافظة، كما يعتبر أيضًا ممرًا مهمًّا للمسافرين والحجاج والمعتمرين، وله قِدَمه التاريخي زمانًا ومكانًا؛ لكن ما زالت السفلتة الداخلية للطرق الرئيسية مصيدة للسيارات لكثرة الحفر وسوء السفلتة؛ حيث أكملت سنوات عدة لم تحدث لها صيانة ولم يُجرَ عليها تعديل".

وطالَبَ أهالي مركز رضوان من وزارة البلدية والشؤون القروية بضرورة متابعة وخدمة أهالي المركز واستكمال أعمال السفلتة وصيانتها.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مصائد سيارات بـ"رضوان الطائف".. والأهالي للبلدية: 8 سنوات بلا صيانة!
سبق

جدد أهالي مركز رضوان بالطائف، مطالباتهم للأمانة وبلدية الموية، بضرورة إعادة سفلتة طرق المركز الرئيسية والتي تهالكت كثيرًا ومحاسبة المقاول المنفذ للمشروع؛ مشيرين إلى أنه لم يتم صيانتها منذ أكثر من 8 سنوات.

وقال الأهالي لـ"سبق": "منذ عدة سنوات ونحن نطالب بإعادة السفلتة؛ ولكن لا نجد إلا وعودًا لم تنفذ رغم أن الطريق لا يزيد على عدة كيلوات ويخدم أكثر من 50 منزلًا في القرية".

ويُعد مركز رضوان التابع لمحافظة المويه، البوابة الغربية للمحافظة، كما يعتبر أيضًا ممرًا مهمًّا للمسافرين والحجاج والمعتمرين، وله قِدَمه التاريخي زمانًا ومكانًا؛ لكن ما زالت السفلتة الداخلية للطرق الرئيسية مصيدة للسيارات لكثرة الحفر وسوء السفلتة؛ حيث أكملت سنوات عدة لم تحدث لها صيانة ولم يُجرَ عليها تعديل".

وطالَبَ أهالي مركز رضوان من وزارة البلدية والشؤون القروية بضرورة متابعة وخدمة أهالي المركز واستكمال أعمال السفلتة وصيانتها.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
01:10 PM

مصائد سيارات بـ"رضوان الطائف".. والأهالي للبلدية: 8 سنوات بلا صيانة!

مَطالب بمحاسبة مقاول المشروع إعادة سفلتة طرق المركز الرئيسية المتهالكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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جدد أهالي مركز رضوان بالطائف، مطالباتهم للأمانة وبلدية الموية، بضرورة إعادة سفلتة طرق المركز الرئيسية والتي تهالكت كثيرًا ومحاسبة المقاول المنفذ للمشروع؛ مشيرين إلى أنه لم يتم صيانتها منذ أكثر من 8 سنوات.

وقال الأهالي لـ"سبق": "منذ عدة سنوات ونحن نطالب بإعادة السفلتة؛ ولكن لا نجد إلا وعودًا لم تنفذ رغم أن الطريق لا يزيد على عدة كيلوات ويخدم أكثر من 50 منزلًا في القرية".

ويُعد مركز رضوان التابع لمحافظة المويه، البوابة الغربية للمحافظة، كما يعتبر أيضًا ممرًا مهمًّا للمسافرين والحجاج والمعتمرين، وله قِدَمه التاريخي زمانًا ومكانًا؛ لكن ما زالت السفلتة الداخلية للطرق الرئيسية مصيدة للسيارات لكثرة الحفر وسوء السفلتة؛ حيث أكملت سنوات عدة لم تحدث لها صيانة ولم يُجرَ عليها تعديل".

وطالَبَ أهالي مركز رضوان من وزارة البلدية والشؤون القروية بضرورة متابعة وخدمة أهالي المركز واستكمال أعمال السفلتة وصيانتها.

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