متحدث صندوق الاستثمارات: نتطلع إلى تطوير قطاع يقارب حجمه مليار دولار

الرئيس التنفيذي لـ "أيه إم سي": السماح بالسينما في السعودية لحظة تاريخية

قال متحدث باسم صندوق الاستثمارات العامة "إننا في الصندو نرى أن لقطاع الترفيه في المملكة إمكانيات هائلة ومستقبلاً واعداً، ونتطلع للعمل مع شركة "أيه إم سي إنترتينمنت القابضة" لاستكشاف الفرص الكامنة في تطوير قطاع من المتوقع أن يقارب حجمه مليار دولار أمريكي".

جاء ذلك عقب إعلان الصندوق توقيع مذكرة تفاهم غير مُلزِمة مع "أيه إم سي إنترتينمنت القابضة"، أكبر مزوّد ومشغّل لدور السينما في العالم.

من جهته بيّن الرئيس التنفيذي لـ " أيه إم سي" آدم أرون؛ أن هذا الإعلان يعد لحظة تاريخية بالنسبة لقطاع عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرصة غير مسبوقة للربط ما بين منتجات "أيه إم سي" السينمائية وأكثر من 30 مليوناً من مواطني وسكان المملكة العربية السعودية.

وقال أرون : نرى في المملكة فرصة تجارية مثمرة لشركة "أيه إم سي"، وبالمقابل ليست هناك شركة أخرى على مستوى العالم، تقدّم تجربة سينما متكاملة بالطريقة التي تقدمها "أيه إم سي".

ينتظر أن يعمل الصندوق مع شركة "أيه إم سي إنترتينمنت " على استكشاف طرق عرض وتوزيع المحتوى السينمائي، وفرص الاستثمار والشراكة المتعلّقة به في المملكة.

تأتي هذه الاتفاقية بعد إعلان الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قرارها بإصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة، وهي تدعم أحد أهداف رؤية 2030 في زيادة إنفاق الأسر السعودية على الأنشطة الثقافية والترفيهية من 2.9 % إلى 6 % بحلول عام 2030.