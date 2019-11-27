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ترحيبًا بولي العهد.. معالم أبوظبي تتزيّن بألوان العلم السعودي

منها جسر الشيخ زايد آل نهيان

ترحيبًا واحتفاءً بالزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، التي بدأها اليوم (الأربعاء)؛ ازدانت أبرز معالم أبوظبي بألوان العلم السعودي.

وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، قصر الوطني الذي شهد مراسم الاستقبال الرسمية لولي العهد، وجسر الشيخ زايد آل نهيان، يزدانان بألوان العلم السعودي.

كما أظهرت الصور لافتة ترحيب على مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، تتضمن: "مرحبًا محمد بن سلمان".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان معالم أبو ظبي العلم السعودي قصر الوطني جسر الشيخ زايد آل نهيان مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية زيارة ولي العهد للإمارات 2019

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ترحيبًا بولي العهد.. معالم أبوظبي تتزيّن بألوان العلم السعودي
سبق

ترحيبًا واحتفاءً بالزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، التي بدأها اليوم (الأربعاء)؛ ازدانت أبرز معالم أبوظبي بألوان العلم السعودي.

وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، قصر الوطني الذي شهد مراسم الاستقبال الرسمية لولي العهد، وجسر الشيخ زايد آل نهيان، يزدانان بألوان العلم السعودي.

كما أظهرت الصور لافتة ترحيب على مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، تتضمن: "مرحبًا محمد بن سلمان".

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
10:05 PM

ترحيبًا بولي العهد.. معالم أبوظبي تتزيّن بألوان العلم السعودي

منها جسر الشيخ زايد آل نهيان

A A A
محمد صبح - الرياض
0
3,150

ترحيبًا واحتفاءً بالزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، التي بدأها اليوم (الأربعاء)؛ ازدانت أبرز معالم أبوظبي بألوان العلم السعودي.

وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، قصر الوطني الذي شهد مراسم الاستقبال الرسمية لولي العهد، وجسر الشيخ زايد آل نهيان، يزدانان بألوان العلم السعودي.

كما أظهرت الصور لافتة ترحيب على مبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، تتضمن: "مرحبًا محمد بن سلمان".

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