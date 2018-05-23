أمطار غزيرة وسيول بجازان.. والمدني يطلق صفارات الإنذار قُرب وادي ضمد

أهاب بالجميع للالتزام والتقيد بإرشادات السلامة والابتعاد عن تجمعات المياه

يشهد عدد من المحافظات بمنطقة جازان أمطارًا بين المتوسطة والغزيرة؛ وسال إثرها عدد من الأودية، فيما أطلق الدفاع المدني صفارات الإنذار بالقرب من وادي ضمد.

وتفصيلاً، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وأهابت بالجميع للالتزام والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، منها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.