النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد أشهر من الجمود.. أمريكا وكوريا الشمالية تستأنفان محادثات تفكيك "النووي"

تجري على مستوى مجموعات العمل بعد 4 أيام

اتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة، على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل، في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، في تطور قد يكسر شهورًا من الجمود منذ فشل اجتماع قمة بين زعيمي البلدين في فبراير (شباط) الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت الوكالة عن بيان صدر باسم "تشوي سون هوي" نائبة وزير الخارجية، أن تسريع المفاوضات على مستوى مجموعات العمل يهدف إلى التطوير الإيجابي للعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز": تهدف المحادثات إلى تفكيك برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، المتعثرَين منذ انتهاء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في فيتنام، دون اتفاق.

وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية أبدت مؤخرًا استعدادها لإجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل، فإن الرسائل التي بثها إعلامها الرسمي ألمحت إلى أن واشنطن يتعين أن تبدي المزيد من المرونة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد أشهر من الجمود.. أمريكا وكوريا الشمالية تستأنفان محادثات تفكيك "النووي"
سبق

اتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة، على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل، في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، في تطور قد يكسر شهورًا من الجمود منذ فشل اجتماع قمة بين زعيمي البلدين في فبراير (شباط) الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت الوكالة عن بيان صدر باسم "تشوي سون هوي" نائبة وزير الخارجية، أن تسريع المفاوضات على مستوى مجموعات العمل يهدف إلى التطوير الإيجابي للعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز": تهدف المحادثات إلى تفكيك برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، المتعثرَين منذ انتهاء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في فيتنام، دون اتفاق.

وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية أبدت مؤخرًا استعدادها لإجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل، فإن الرسائل التي بثها إعلامها الرسمي ألمحت إلى أن واشنطن يتعين أن تبدي المزيد من المرونة.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
05:03 PM

بعد أشهر من الجمود.. أمريكا وكوريا الشمالية تستأنفان محادثات تفكيك "النووي"

تجري على مستوى مجموعات العمل بعد 4 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
170

اتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة، على إجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل، في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، في تطور قد يكسر شهورًا من الجمود منذ فشل اجتماع قمة بين زعيمي البلدين في فبراير (شباط) الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، اليوم (الثلاثاء).

ونقلت الوكالة عن بيان صدر باسم "تشوي سون هوي" نائبة وزير الخارجية، أن تسريع المفاوضات على مستوى مجموعات العمل يهدف إلى التطوير الإيجابي للعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وبحسب "رويترز": تهدف المحادثات إلى تفكيك برنامجي الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية، المتعثرَين منذ انتهاء القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في فيتنام، دون اتفاق.

وعلى الرغم من أن كوريا الشمالية أبدت مؤخرًا استعدادها لإجراء محادثات على مستوى مجموعات العمل، فإن الرسائل التي بثها إعلامها الرسمي ألمحت إلى أن واشنطن يتعين أن تبدي المزيد من المرونة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,386
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,368
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,399
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,005

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة