وأضافت: "في حال لم تتوافر هذه العناصر بالفاتورة، أو عدم وجود رقم ضريبي بالفاتورة، يمكنك الإبلاغ من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة".

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إن الفاتورة الصحيحة يكتب عليها اسم المتجر، والتاريخ، والرقم الضريبي، وضريبة القيمة المضافة".

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب التعرُّف على العناصر التي يجب توافرها في الفاتورة الضريبية.

"الزكاة والدخل" تحدِّد العناصر الواجب توافرها لمعرفة الفاتورة الضريبية ذياب الشمري سبق 2020-07-28 أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب التعرُّف على العناصر التي يجب توافرها في الفاتورة الضريبية. وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إن الفاتورة الصحيحة يكتب عليها اسم المتجر، والتاريخ، والرقم الضريبي، وضريبة القيمة المضافة". وأضافت: "في حال لم تتوافر هذه العناصر بالفاتورة، أو عدم وجود رقم ضريبي بالفاتورة، يمكنك الإبلاغ من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة".

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 09:17 PM

"الزكاة والدخل" تحدِّد العناصر الواجب توافرها لمعرفة الفاتورة الضريبية دعت للإبلاغ في حال عدم وجود أي منها





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أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب التعرُّف على العناصر التي يجب توافرها في الفاتورة الضريبية.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إن الفاتورة الصحيحة يكتب عليها اسم المتجر، والتاريخ، والرقم الضريبي، وضريبة القيمة المضافة".

وأضافت: "في حال لم تتوافر هذه العناصر بالفاتورة، أو عدم وجود رقم ضريبي بالفاتورة، يمكنك الإبلاغ من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة".