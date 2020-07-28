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"الزكاة والدخل" تحدِّد العناصر الواجب توافرها لمعرفة الفاتورة الضريبية

دعت للإبلاغ في حال عدم وجود أي منها

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب التعرُّف على العناصر التي يجب توافرها في الفاتورة الضريبية.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إن الفاتورة الصحيحة يكتب عليها اسم المتجر، والتاريخ، والرقم الضريبي، وضريبة القيمة المضافة".

وأضافت: "في حال لم تتوافر هذه العناصر بالفاتورة، أو عدم وجود رقم ضريبي بالفاتورة، يمكنك الإبلاغ من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة".

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"الزكاة والدخل" تحدِّد العناصر الواجب توافرها لمعرفة الفاتورة الضريبية
سبق

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب التعرُّف على العناصر التي يجب توافرها في الفاتورة الضريبية.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إن الفاتورة الصحيحة يكتب عليها اسم المتجر، والتاريخ، والرقم الضريبي، وضريبة القيمة المضافة".

وأضافت: "في حال لم تتوافر هذه العناصر بالفاتورة، أو عدم وجود رقم ضريبي بالفاتورة، يمكنك الإبلاغ من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة".

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
09:17 PM

"الزكاة والدخل" تحدِّد العناصر الواجب توافرها لمعرفة الفاتورة الضريبية

دعت للإبلاغ في حال عدم وجود أي منها

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
1,270

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب التعرُّف على العناصر التي يجب توافرها في الفاتورة الضريبية.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إن الفاتورة الصحيحة يكتب عليها اسم المتجر، والتاريخ، والرقم الضريبي، وضريبة القيمة المضافة".

وأضافت: "في حال لم تتوافر هذه العناصر بالفاتورة، أو عدم وجود رقم ضريبي بالفاتورة، يمكنك الإبلاغ من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة".

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