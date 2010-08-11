في 45 ساعة.. قطار المشاعر المقدسة ينقل أكثر من مليون حاج

المراحل تضمنت "التصعيد والنفرة ورمي جمرة العقبة الكبرى"

نقل قطار المشاعر المقدسة 1.087.320 حاجًّا خلال 45 ساعة، اشتملت على عدد من المراحل هي: التصعيد والنفرة ورمي جمرة العقبة الكبرى خلال موسم حج هذا العام.



جاء ذلك وفقًا لما أعلنته الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، الجهة المشغلة لقطار المشاعر المقدسة، بالتنسيق مع "هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة"، والجهات المعنية.



وقال المشرف على مشروع قطار المشاعر المقدسة المهندس محمد فدا: المرحلة الأولى لقطار المشاعر انطلقت في الساعة الرابعة من فجر السابع من ذي الحجة؛ وهي حركة مترو عادية يتوقف القطار فيها في جميع المحطات، وانتهت في الساعة السادسة مساء، وتم خلالها نقل أكثر من 16 ألف حاج بين المحطات التسع.



وأضاف: المرحلة الثانية تم فيها تصعيد 340.035 حاجًّا من محطات منى إلى محطات عرفة؛ للوقوف على صعيدها الطاهر، وبدأت هذه المرحلة في الساعة الثامنة من مساء يوم التروية "الثامن من ذي الحجة"، وانتهت في الحادية عشرة من صباح يوم عرفة.



وأردف: المرحلة الثالثة لقطار المشاعر انطلقت في الساعة السابعة من مساء يوم عرفة لنقل الحجاج أثناء نفرتهم إلى مزدلفة، ونجحنا في نقل أكثر من 353 ألف حاج خلال ست ساعات ونصف.



وتابع: بالنسبة للمرحلة الرابعة، فتم فيها نقل الحجاج لرمي جمرة العقبة من خلال محطة الجمرات، واستطعنا ولله الحمد تجاوز المستهدف بتمكين 377.199 حاجًّا من رمي جمرة العقبة في وقت قياسي؛ حيث بدأت المرحلة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم العاشر من ذي الحجة واستمرت حتى التاسعة صباحاً.



من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي: الهيئة سخرت في هذا العام اكثر من 15 ألف موظف لإدارة الحشود في محطات قطار المشاعر المقدسة من خلال وظائف موسمية لتشغيل ادارة الحشود في القطار.



وأضاف: الخطط الموضوعة لإدارة الحشود في هذا العام أسهمت وبشكل فعال في نجاح خطط التصعيد والنفرة الى منشاة الجمرات؛ حيث عمدت الهيئة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين في إدارة الحشود قبل بدء موسم الحج بوقت كاف؛ وهو الأمر الذي حقّق الأهداف المرجوة.