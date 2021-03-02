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نشر صواريخ وأنظمة دفاع.. كم يكلف احتواء أمريكا للصين خلال الأعوام الـ7 المقبلة؟

بين النفقات 4.6 مليار دولار يحتاج إليها "البنتاجون" في 2022

في أعقاب إعلان الرئيس جو بايدن إنشاء مجموعة مشتركة بين الوكالات في "البنتاجون" بشأن الصين، طلبت القيادة الأمريكية في الهند والمحيط الهادئ "إندوباكوم" مبلغًا إضافيًّا، قدره 27 مليار دولار بين عامَي 2022 و2027 لاحتواء الصين، بحسب ما ذكر اليوم الثلاثاء موقع "روسيا اليوم".

وبيّن تقرير نشرته "ديفندس نيوز"، وأُرسل إلى الكونجرس، أن الجيش سيحتاج خلال العام المقبل إلى 4.6 مليار دولار لتغطية النفقات الإضافية.

وأضاف بأنه من المخطط نشر صواريخ جديدة، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، ومراكز تبادل استخباراتي، ومجالات اختبار في المنطقة.

وأوضح التقرير أن جزءًا من الأموال المطلوبة سيخصَّص لإجراء تدريبات مشتركة مع الحلفاء والشركاء.

الرئيسية/ أخبار العالم

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نشر صواريخ وأنظمة دفاع.. كم يكلف احتواء أمريكا للصين خلال الأعوام الـ7 المقبلة؟
سبق

في أعقاب إعلان الرئيس جو بايدن إنشاء مجموعة مشتركة بين الوكالات في "البنتاجون" بشأن الصين، طلبت القيادة الأمريكية في الهند والمحيط الهادئ "إندوباكوم" مبلغًا إضافيًّا، قدره 27 مليار دولار بين عامَي 2022 و2027 لاحتواء الصين، بحسب ما ذكر اليوم الثلاثاء موقع "روسيا اليوم".

وبيّن تقرير نشرته "ديفندس نيوز"، وأُرسل إلى الكونجرس، أن الجيش سيحتاج خلال العام المقبل إلى 4.6 مليار دولار لتغطية النفقات الإضافية.

وأضاف بأنه من المخطط نشر صواريخ جديدة، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، ومراكز تبادل استخباراتي، ومجالات اختبار في المنطقة.

وأوضح التقرير أن جزءًا من الأموال المطلوبة سيخصَّص لإجراء تدريبات مشتركة مع الحلفاء والشركاء.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
08:37 PM

نشر صواريخ وأنظمة دفاع.. كم يكلف احتواء أمريكا للصين خلال الأعوام الـ7 المقبلة؟

بين النفقات 4.6 مليار دولار يحتاج إليها "البنتاجون" في 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في أعقاب إعلان الرئيس جو بايدن إنشاء مجموعة مشتركة بين الوكالات في "البنتاجون" بشأن الصين، طلبت القيادة الأمريكية في الهند والمحيط الهادئ "إندوباكوم" مبلغًا إضافيًّا، قدره 27 مليار دولار بين عامَي 2022 و2027 لاحتواء الصين، بحسب ما ذكر اليوم الثلاثاء موقع "روسيا اليوم".

وبيّن تقرير نشرته "ديفندس نيوز"، وأُرسل إلى الكونجرس، أن الجيش سيحتاج خلال العام المقبل إلى 4.6 مليار دولار لتغطية النفقات الإضافية.

وأضاف بأنه من المخطط نشر صواريخ جديدة، وأنظمة دفاع جوي، ورادارات، ومراكز تبادل استخباراتي، ومجالات اختبار في المنطقة.

وأوضح التقرير أن جزءًا من الأموال المطلوبة سيخصَّص لإجراء تدريبات مشتركة مع الحلفاء والشركاء.

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