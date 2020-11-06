كورونا في باكستان.. 1376 إصابة جديدة و30 وفاة

الحصيلة الإجمالية للإصابات 340251 منها 16242 حالة نشطة

سجلت باكستان 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 340251 حالة، منها 16242 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 421 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 317086 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6923 حالة وفاة.