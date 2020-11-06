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"الصحة": تسجيل 436 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 465 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في باكستان.. 1376 إصابة جديدة و30 وفاة

الحصيلة الإجمالية للإصابات 340251 منها 16242 حالة نشطة

سجلت باكستان 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 340251 حالة، منها 16242 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 421 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 317086 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6923 حالة وفاة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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كورونا في باكستان.. 1376 إصابة جديدة و30 وفاة
سبق

سجلت باكستان 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 340251 حالة، منها 16242 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 421 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 317086 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6923 حالة وفاة.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
05:04 PM

كورونا في باكستان.. 1376 إصابة جديدة و30 وفاة

الحصيلة الإجمالية للإصابات 340251 منها 16242 حالة نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 340251 حالة، منها 16242 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 421 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 317086 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6923 حالة وفاة.

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