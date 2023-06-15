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"الأرصاد" تنبِّه الجوف: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.. وتستمر حتى الثانية صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الجوف حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة الجوف تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين.

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"الأرصاد" تنبِّه الجوف: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الجوف حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة الجوف تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
12:07 AM

"الأرصاد" تنبِّه الجوف: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

تشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل.. وتستمر حتى الثانية صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة الجوف حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة أن منطقة الجوف تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين.

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