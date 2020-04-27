بيشة.. "الصحة" تجري الفرز البصري لأكثر من 100 ألف شخص

يقوم بها أكثر من 200 ممارس صحي وعدد من المتطوعين

تواصل "صحة بيشة" تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" ومنع انتشاره، حيث استمرت في شهر رمضان الكريم، وعبر المداخل في المحافظات الأربعة: (بيشة، وتثليث، وبلقرن، والأمواه) في إجراء الفحص البصري للقادمين، ونشر التوعية الصحية والتوصية بضرورة البقاء في المنازل وعدم مخالطة الآخرين.

وأبانت "صحة بيشة" أنه يعمل في هذه المداخل أكثر من 200 ممارس صحي وعدد من المتطوعين، وذلك على مدار 24 ساعة يومياً، حيث تم عبر هذه المداخل فرز أكثر من 100 ألف شخص خلال الشهر الماضي.