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"كورونا" يُنهي حياة 111 بريطانيًّا جديدًا خلال يوم

حصيلة الوفيات ترتفع إلى 39.049

ارتفع عدد حالات الوفاة بين الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 111 حالة اليوم الاثنين؛ ليصبح 39049 حالة.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن إجمالي عدد الوفيات الجديد هو 445 حالة وفاة إضافية في إنجلترا خلال الفترة من 24 إبريل (نيسان) إلى 31 مايو (أيار)، وفقًا لـ"رويترز".


فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يُنهي حياة 111 بريطانيًّا جديدًا خلال يوم
سبق

ارتفع عدد حالات الوفاة بين الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 111 حالة اليوم الاثنين؛ ليصبح 39049 حالة.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن إجمالي عدد الوفيات الجديد هو 445 حالة وفاة إضافية في إنجلترا خلال الفترة من 24 إبريل (نيسان) إلى 31 مايو (أيار)، وفقًا لـ"رويترز".


01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:57 PM

"كورونا" يُنهي حياة 111 بريطانيًّا جديدًا خلال يوم

حصيلة الوفيات ترتفع إلى 39.049

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفع عدد حالات الوفاة بين الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 111 حالة اليوم الاثنين؛ ليصبح 39049 حالة.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن إجمالي عدد الوفيات الجديد هو 445 حالة وفاة إضافية في إنجلترا خلال الفترة من 24 إبريل (نيسان) إلى 31 مايو (أيار)، وفقًا لـ"رويترز".


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