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"سبق" ترصد منع التجول في فيفاء.. حضور أمني مكثف والتزام من السكان

المحافظ وقف ميدانيًا يرافقه مدير الشرطة لمتابعة استعداد الجهات الأمنية

شهدت طرق محافظة فيفاء حضورًا أمنيًا مكثفًا، بالتزامن مع قرار بدء منع التجول الجديد، والذي يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا، وحتى السادسة صباحًا.

ويأتي الحضور الأمني تنفيذًا لأمر منع التجول الذي صدر ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت "سبق" الالتزام التام من المواطنين والمقيمين بالمحافظة، مع اللحظات الأولى لبدء سريان تقديم منع التجول، وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم، فيما وقف محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني ميدانيًا يرافقه مدير شرطة فيفاء الرائد نايف سوادي، لمتابعة استعداد الجهات الأمنية لتطبيق منع التجول.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سبق" ترصد منع التجول في فيفاء.. حضور أمني مكثف والتزام من السكان
سبق

شهدت طرق محافظة فيفاء حضورًا أمنيًا مكثفًا، بالتزامن مع قرار بدء منع التجول الجديد، والذي يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا، وحتى السادسة صباحًا.

ويأتي الحضور الأمني تنفيذًا لأمر منع التجول الذي صدر ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت "سبق" الالتزام التام من المواطنين والمقيمين بالمحافظة، مع اللحظات الأولى لبدء سريان تقديم منع التجول، وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم، فيما وقف محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني ميدانيًا يرافقه مدير شرطة فيفاء الرائد نايف سوادي، لمتابعة استعداد الجهات الأمنية لتطبيق منع التجول.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
11:02 PM

"سبق" ترصد منع التجول في فيفاء.. حضور أمني مكثف والتزام من السكان

المحافظ وقف ميدانيًا يرافقه مدير الشرطة لمتابعة استعداد الجهات الأمنية

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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4,560

شهدت طرق محافظة فيفاء حضورًا أمنيًا مكثفًا، بالتزامن مع قرار بدء منع التجول الجديد، والذي يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا، وحتى السادسة صباحًا.

ويأتي الحضور الأمني تنفيذًا لأمر منع التجول الذي صدر ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورصدت "سبق" الالتزام التام من المواطنين والمقيمين بالمحافظة، مع اللحظات الأولى لبدء سريان تقديم منع التجول، وتجاوبهم واستشعارهم بمسؤولياتهم، فيما وقف محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني ميدانيًا يرافقه مدير شرطة فيفاء الرائد نايف سوادي، لمتابعة استعداد الجهات الأمنية لتطبيق منع التجول.

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