ولي العهد يهنئ "المشيشي" بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسته

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس الحكومة في الجمهورية التونسية هشام المشيشي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وقال سمو ولي العهد: (يسعدني بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس نواب الشعب في الجمهورية التونسية، أن أعرب لدولتكم عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة).