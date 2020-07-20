النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2429 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 253349

"السياحة" تنظم برنامجاً تدريبياً مجانياً للعاملين في "المواصلات"

موجّه لسائقي الأجرة والمركبات ضمن التطبيقات الإلكترونية

تنظم وزارة السياحة، غداً، برنامج "الضيافة السعودية للعاملين في قطاع المواصلات" موجّهاً لسائقي الأجرة والمركبات ضمن التطبيقات الإلكترونية.

ويهدف البرنامج الذي تقدمه الوزارة مجاناً لرفع كفاءة العاملين في قطاع المواصلات من خلال تسليط الضوء على صناعة السياحة والضيافة السعودية، وتعريف المتدربين على مستويات خدمة الضيافة، ومهارات التعامل مع زوار المملكة، والتأكيد على التزام السائق بأنظمة وتشريعات السلامة المرورية وحقوق الراكب، واهتمامه بنظافة وسلامة المركبة والحرص على الركاب وراحتهم.

يأتي البرنامج في إطار الخطة التدريبية الموجهة للمهتمين بالسياحة والضيافة والمتعاملين مع السياح، وكانت الوزارة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل"، قد أطلقت هذه البرامج بالتزامن مع موسم "صيف السعودية".

وبيّن المركز أن البرامج التدريبية المجانية، تشمل 15 برنامجاً متنوعاً تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر، وتواكب التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بُعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها وزارة السياحة.

وزارة السياحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السياحة" تنظم برنامجاً تدريبياً مجانياً للعاملين في "المواصلات"
سبق

تنظم وزارة السياحة، غداً، برنامج "الضيافة السعودية للعاملين في قطاع المواصلات" موجّهاً لسائقي الأجرة والمركبات ضمن التطبيقات الإلكترونية.

ويهدف البرنامج الذي تقدمه الوزارة مجاناً لرفع كفاءة العاملين في قطاع المواصلات من خلال تسليط الضوء على صناعة السياحة والضيافة السعودية، وتعريف المتدربين على مستويات خدمة الضيافة، ومهارات التعامل مع زوار المملكة، والتأكيد على التزام السائق بأنظمة وتشريعات السلامة المرورية وحقوق الراكب، واهتمامه بنظافة وسلامة المركبة والحرص على الركاب وراحتهم.

يأتي البرنامج في إطار الخطة التدريبية الموجهة للمهتمين بالسياحة والضيافة والمتعاملين مع السياح، وكانت الوزارة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل"، قد أطلقت هذه البرامج بالتزامن مع موسم "صيف السعودية".

وبيّن المركز أن البرامج التدريبية المجانية، تشمل 15 برنامجاً متنوعاً تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر، وتواكب التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بُعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها وزارة السياحة.

20 يوليو 2020 - 29 ذو القعدة 1441
02:02 PM

"السياحة" تنظم برنامجاً تدريبياً مجانياً للعاملين في "المواصلات"

موجّه لسائقي الأجرة والمركبات ضمن التطبيقات الإلكترونية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
318

تنظم وزارة السياحة، غداً، برنامج "الضيافة السعودية للعاملين في قطاع المواصلات" موجّهاً لسائقي الأجرة والمركبات ضمن التطبيقات الإلكترونية.

ويهدف البرنامج الذي تقدمه الوزارة مجاناً لرفع كفاءة العاملين في قطاع المواصلات من خلال تسليط الضوء على صناعة السياحة والضيافة السعودية، وتعريف المتدربين على مستويات خدمة الضيافة، ومهارات التعامل مع زوار المملكة، والتأكيد على التزام السائق بأنظمة وتشريعات السلامة المرورية وحقوق الراكب، واهتمامه بنظافة وسلامة المركبة والحرص على الركاب وراحتهم.

يأتي البرنامج في إطار الخطة التدريبية الموجهة للمهتمين بالسياحة والضيافة والمتعاملين مع السياح، وكانت الوزارة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل"، قد أطلقت هذه البرامج بالتزامن مع موسم "صيف السعودية".

وبيّن المركز أن البرامج التدريبية المجانية، تشمل 15 برنامجاً متنوعاً تهدف إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، إضافة إلى المجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر، وتواكب التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بُعد، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والكفاءة الرقمية التي تتميز بها وزارة السياحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,395
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,176

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا يتخلى عن شعبه!!

ملك لا يتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة