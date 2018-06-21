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القبض على المتهم بحادثة الاصطدام المتعمّد بجازان

أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين مقيم يعمل في بقالة ومواطن

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه وبالإشارة إلى ما تمّ تداوله يوم الخميس 1440/10/17هـ، عن تعرُّض مقيم من الجنسية الهندية لحادث اصطدام متعمّد بمركبة في أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين مقيم يعمل في بقالة ومواطن استولى على بضاعة منها دون دفع قيمتها، فقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال -بتوفيق الله- عن تحديد هوية الجاني، مواطن بالعقد الثاني من عمره، ومطلوب في قضايا عدة، من بينها قضية صدم وهروب بمنطقة عسير، حيث تمّ القبض عليه وتوقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة جازان، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وكانت "سبق"، قد نشرت تفاصيل الواقعة التي وثّقتها كاميرات مراقبة سوبر ماركت، تظهر لحظة محاولة أحد الزبائن وهو يحاول الهروب بعد أن رفض دفع قيمة المشتريات التي أخذها، حيث تطور الجدال الى اعتداءٍ ودهسٍ بالمركبة.

وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب- شمالي جازان، وبدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي أخذها، وتطورت الحادثة إلى الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة وقامت بدهس أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفِرار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على المتهم بحادثة الاصطدام المتعمّد بجازان
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه وبالإشارة إلى ما تمّ تداوله يوم الخميس 1440/10/17هـ، عن تعرُّض مقيم من الجنسية الهندية لحادث اصطدام متعمّد بمركبة في أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين مقيم يعمل في بقالة ومواطن استولى على بضاعة منها دون دفع قيمتها، فقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال -بتوفيق الله- عن تحديد هوية الجاني، مواطن بالعقد الثاني من عمره، ومطلوب في قضايا عدة، من بينها قضية صدم وهروب بمنطقة عسير، حيث تمّ القبض عليه وتوقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة جازان، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وكانت "سبق"، قد نشرت تفاصيل الواقعة التي وثّقتها كاميرات مراقبة سوبر ماركت، تظهر لحظة محاولة أحد الزبائن وهو يحاول الهروب بعد أن رفض دفع قيمة المشتريات التي أخذها، حيث تطور الجدال الى اعتداءٍ ودهسٍ بالمركبة.

وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب- شمالي جازان، وبدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي أخذها، وتطورت الحادثة إلى الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة وقامت بدهس أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفِرار.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
01:01 PM

القبض على المتهم بحادثة الاصطدام المتعمّد بجازان

أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين مقيم يعمل في بقالة ومواطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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10,846

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه وبالإشارة إلى ما تمّ تداوله يوم الخميس 1440/10/17هـ، عن تعرُّض مقيم من الجنسية الهندية لحادث اصطدام متعمّد بمركبة في أثناء محاولته إنهاء مشاجرة بين مقيم يعمل في بقالة ومواطن استولى على بضاعة منها دون دفع قيمتها، فقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال -بتوفيق الله- عن تحديد هوية الجاني، مواطن بالعقد الثاني من عمره، ومطلوب في قضايا عدة، من بينها قضية صدم وهروب بمنطقة عسير، حيث تمّ القبض عليه وتوقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة جازان، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وكانت "سبق"، قد نشرت تفاصيل الواقعة التي وثّقتها كاميرات مراقبة سوبر ماركت، تظهر لحظة محاولة أحد الزبائن وهو يحاول الهروب بعد أن رفض دفع قيمة المشتريات التي أخذها، حيث تطور الجدال الى اعتداءٍ ودهسٍ بالمركبة.

وأظهر الفيديو المتداول أن الحادثة وقعت في محافظة الدرب- شمالي جازان، وبدأت تفاصيلها عندما رفض أحد الزبائن دفع قيمة المشتريات التي أخذها، وتطورت الحادثة إلى الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، في حين تدخلت مركبة وقامت بدهس أحد العاملين بالمركز ولاذ الجاني بالفِرار.

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