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قطر.. 1097 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ 83092

تسجيل حالتي وفاة بالفيروس وحصيلة الضحايا تصل إلى 82

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا اليوم، ليصل الإجمالي إلى 82 حالة وفاة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 1097 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 83092 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 1711 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء حتى الآن إلى 62172 حالة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الحالات النشطة الحالية يصل إلى 20920 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم إدخالها إلى العناية المركزة خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع حالات، ليصل الإجمالي إلى 240 حالة.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر.. 1097 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ 83092
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا اليوم، ليصل الإجمالي إلى 82 حالة وفاة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 1097 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 83092 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 1711 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء حتى الآن إلى 62172 حالة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الحالات النشطة الحالية يصل إلى 20920 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم إدخالها إلى العناية المركزة خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع حالات، ليصل الإجمالي إلى 240 حالة.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
03:29 PM

قطر.. 1097 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي لـ 83092

تسجيل حالتي وفاة بالفيروس وحصيلة الضحايا تصل إلى 82

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا اليوم، ليصل الإجمالي إلى 82 حالة وفاة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 1097 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 83092 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 1711 خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء حتى الآن إلى 62172 حالة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الحالات النشطة الحالية يصل إلى 20920 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم إدخالها إلى العناية المركزة خلال الـ 24 ساعة الماضية تسع حالات، ليصل الإجمالي إلى 240 حالة.

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