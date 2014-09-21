5 خطوات للكشف عن جودة مكيّف السيارة.. لا تتجاهلها

ضرورية لضمان العمل بكفاءة خلال موسم الصيف

يحرص مالك السيارة على الحفاظ على أهم أجهزة مركبته التي لا غنى في الطقس الحار وأبرزها "مكيّف الهواء".

وقدّم موقع "ريلايبل أوتوموتيف" المختص بشأن نصائح وارشادات لملاك السيارات، قائمة من التعليمات التي من خلالها يجهّز مالك السيارة مكيّف الهواء بسيارته لاستقبال الصيف أو الشتاء بشكل صحيح.

فحص مراوح التبريد

جاءت في مقدمة الإرشادات لتجهيز مكيّف الهواء قبل استقبال الصيف المقبل بشكل صحيح، عملية تفحص مراوح التبريد الخاصة بالمكيّف.

نصائح لاختيار مركز الصيانة

وهذه العملية وفق العين الإخبارية تساعد مالك السيارة على التعرف على أيّ أعطال أخرى قد تظهر بالمكيّف نتيجة خوضه موسم الشتاء الطويل، ويتم ذلك بالاطمئنان على دوران مراوح التبريد بشكل سلس قبل التشغيل.

نظافة منقي الهواء

من الإرشادات المهمة لاستعداد مكيّف الهواء بالسيارة لموسم صيف جديد، التأكّد من نظافة "فلتر" أو منقي الهواء، وذلك لأن قلة استخدامه لموسم كامل هو موسم الشتاء، ينتج عنه تراكم عديد من الاتربة والرواسب.

الاستماع جيداً

عند تشغيل مكيّف الهواء للمرة الأولى بعد موسم شتاء طويل، ينصح الموقع سائق السيارة بأن يستمع جيداً للأصوات التي ينتجها المكيّف عند إعادة تشغيله، وفي حال ملاحظته أي صوت غير تقليدي يجب أن يلجأ لمركز صيانة مختص.

عدم تجاهل الروائح

إذا لاحظ السائق عند تشغيله المكيّف بعد فترة توقف طويلة، أي روائح غير تقليدية يجب عليه تفحص المكيّف فوراً؛ كونها من الإشارات غير المبشّرة.