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في "متحف الحمنة".. هكذا احتفلت محافظة وادي الفرع باليوم الوطني

وسط حضور عددٍ من المسؤولين والمشايخ والأعيان

تصوير: حميد الشلاحي


احتضن متحف الحمنة بمحافظة وادي الفرع احتفال اليوم الوطني التاسع والثمانين الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع كل الجهات الحكومية بالمحافظة، وبرعاية محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط، وسط حضور عددٍ من مسؤولي ومشايخ وأعيان المحافظة.

ويأتي احتفال المحافظة بتلك المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن سعودي، تعبيرًا عن الفرحة بتأسيس ذلك الكيان الشامخ على يد المغفور له الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه-، والذي سار أبناؤه الكرام على نهجه استكمالاً لمسيرة النهضة والبناء.

ويهدف الاحتفال باليوم الوطني السعودي إلى تجديد القيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ السعودية، من خلال الفعاليات والاحتفالات التي تجهزت لها المحافظة، بما يتناسب مع أهمية وقيمة تلك المناسبة الوطنية الغالية، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية.

وتضمنت الفعاليات باقة من البرامج والمشاركات الوطنية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأنشطة التراثية التي تناسب جميع شرائح المجتمع، إذ خُصص جانب منها لمشاركة الأطفال وكذلك برنامج للشباب، إضافة إلى برنامج الحفل الرئيس والذي أُقيم في متحف الحمنة بهدف إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة هذا العام.

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في "متحف الحمنة".. هكذا احتفلت محافظة وادي الفرع باليوم الوطني
سبق

تصوير: حميد الشلاحي


احتضن متحف الحمنة بمحافظة وادي الفرع احتفال اليوم الوطني التاسع والثمانين الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع كل الجهات الحكومية بالمحافظة، وبرعاية محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط، وسط حضور عددٍ من مسؤولي ومشايخ وأعيان المحافظة.

ويأتي احتفال المحافظة بتلك المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن سعودي، تعبيرًا عن الفرحة بتأسيس ذلك الكيان الشامخ على يد المغفور له الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه-، والذي سار أبناؤه الكرام على نهجه استكمالاً لمسيرة النهضة والبناء.

ويهدف الاحتفال باليوم الوطني السعودي إلى تجديد القيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ السعودية، من خلال الفعاليات والاحتفالات التي تجهزت لها المحافظة، بما يتناسب مع أهمية وقيمة تلك المناسبة الوطنية الغالية، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية.

وتضمنت الفعاليات باقة من البرامج والمشاركات الوطنية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأنشطة التراثية التي تناسب جميع شرائح المجتمع، إذ خُصص جانب منها لمشاركة الأطفال وكذلك برنامج للشباب، إضافة إلى برنامج الحفل الرئيس والذي أُقيم في متحف الحمنة بهدف إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة هذا العام.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:12 PM

في "متحف الحمنة".. هكذا احتفلت محافظة وادي الفرع باليوم الوطني

وسط حضور عددٍ من المسؤولين والمشايخ والأعيان

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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تصوير: حميد الشلاحي


احتضن متحف الحمنة بمحافظة وادي الفرع احتفال اليوم الوطني التاسع والثمانين الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع كل الجهات الحكومية بالمحافظة، وبرعاية محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط، وسط حضور عددٍ من مسؤولي ومشايخ وأعيان المحافظة.

ويأتي احتفال المحافظة بتلك المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن سعودي، تعبيرًا عن الفرحة بتأسيس ذلك الكيان الشامخ على يد المغفور له الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه-، والذي سار أبناؤه الكرام على نهجه استكمالاً لمسيرة النهضة والبناء.

ويهدف الاحتفال باليوم الوطني السعودي إلى تجديد القيم العظيمة المرتبطة بذلك اليوم الفاصل في تاريخ السعودية، من خلال الفعاليات والاحتفالات التي تجهزت لها المحافظة، بما يتناسب مع أهمية وقيمة تلك المناسبة الوطنية الغالية، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية.

وتضمنت الفعاليات باقة من البرامج والمشاركات الوطنية، بالإضافة إلى عدد كبير من الأنشطة التراثية التي تناسب جميع شرائح المجتمع، إذ خُصص جانب منها لمشاركة الأطفال وكذلك برنامج للشباب، إضافة إلى برنامج الحفل الرئيس والذي أُقيم في متحف الحمنة بهدف إتاحة الفرصة لأبناء الوطن للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني للمملكة هذا العام.

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