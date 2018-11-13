تأكيداً لانفراد "سبق".. "الإسكان" تستعد للإعلان عن مبادرة قروض العسكريين الخميس

‏‫قررت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية الإطلاق الرسمي لمبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن دفعة التخصيص الحادية عشرة من برنامج سكني لعام ٢٠١٨م ظهر بعد غد الخميس.

وكانت "سبق" قد انفردت قبل أيام بالكشف عن موعد الإطلاق الرسمي لمبادرة القروض السكنية للعسكريين، وأشارت إلى أنها ستعلن منتصف الشهر الميلادي الجاري خلال الإعلان عن دفعة سكني الحادية عشرة.