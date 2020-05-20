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"سكني": نسبة الحجز في وحدات ضاحية "السديم" بخميس مشيط تتجاوز 60 %

توفِّر بيئة عصرية متكاملة تعزِّز جودة الحياة

سجَّلت ضاحية السديم، أحد المشاريع الكبرى لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، والواقعة في مدينة خميس مشيط، نِسَب حجوزات عالية، تجاوزت 60 % من الوحدات المتاحة حاليًا. ويستمر حجز باقي الوحدات عبر تطبيق وموقع "سكني" الإلكتروني ضمن إجراءات سهلة، تختصر الوقت والجهد، مع استحقاق فوري للأسر السعودية الراغبة في التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة إلكترونيًّا بهدف زيادة نِسَب التملك إلى 70 % بحلول 2030.

وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحفي اليوم أن الضاحية تمتد على مساحة تتجاوز 4،988،000 متر مربع في الجزء الشمالي من المحافظة. ومن المتوقع أن تضم نحو 6510 وحدات سكنية تحت الإنشاء بين شقق وفلل وتاون هاوس، يتم بناؤها بتقنيات القوالب النفقية (TF)، وبنماذج وتصاميم متنوعة، تلبي تطلعات الأسر السعودية. وتستوعب الضاحية أكثر من 33 ألف نسمة في موقع استراتيجي مميز، يبعد 25 دقيقة عن مطار أبها، ونحو 30 دقيقة عن جامعة الملك خالد.

وتتميز ضاحية السديم بأنها مجتمع سكني حضاري، تتوافر فيه المرافق الأساسية من منشآت صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية، وحدائق خضراء، تضمن تأمين أسلوب حياة عصري للسكن، إضافة إلى أنها تضم شوارع واسعة، ومماشي رياضية، علاوة على تكامل البنية التحتية فيها من إمدادات المياه والكهرباء والإنارة والصرف الصحي، من خلال مشاريع عدة، متاح منها مشروعا "واحة الخميس" و"تلال الخميس"، وينفذهما القطاع الخاص، ومتاحة للحجز الإلكتروني من قِبل المستفيدين.

وتعتبر الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان نموذجًا رائدًا للتطوير العقاري بالسعودية؛ إذ قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية؛ ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المعتمدين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن، يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، ويضم الخدمات كافة والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، إضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة.

وزارة الإسكان سكني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سكني": نسبة الحجز في وحدات ضاحية "السديم" بخميس مشيط تتجاوز 60 %
سبق

سجَّلت ضاحية السديم، أحد المشاريع الكبرى لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، والواقعة في مدينة خميس مشيط، نِسَب حجوزات عالية، تجاوزت 60 % من الوحدات المتاحة حاليًا. ويستمر حجز باقي الوحدات عبر تطبيق وموقع "سكني" الإلكتروني ضمن إجراءات سهلة، تختصر الوقت والجهد، مع استحقاق فوري للأسر السعودية الراغبة في التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة إلكترونيًّا بهدف زيادة نِسَب التملك إلى 70 % بحلول 2030.

وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحفي اليوم أن الضاحية تمتد على مساحة تتجاوز 4،988،000 متر مربع في الجزء الشمالي من المحافظة. ومن المتوقع أن تضم نحو 6510 وحدات سكنية تحت الإنشاء بين شقق وفلل وتاون هاوس، يتم بناؤها بتقنيات القوالب النفقية (TF)، وبنماذج وتصاميم متنوعة، تلبي تطلعات الأسر السعودية. وتستوعب الضاحية أكثر من 33 ألف نسمة في موقع استراتيجي مميز، يبعد 25 دقيقة عن مطار أبها، ونحو 30 دقيقة عن جامعة الملك خالد.

وتتميز ضاحية السديم بأنها مجتمع سكني حضاري، تتوافر فيه المرافق الأساسية من منشآت صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية، وحدائق خضراء، تضمن تأمين أسلوب حياة عصري للسكن، إضافة إلى أنها تضم شوارع واسعة، ومماشي رياضية، علاوة على تكامل البنية التحتية فيها من إمدادات المياه والكهرباء والإنارة والصرف الصحي، من خلال مشاريع عدة، متاح منها مشروعا "واحة الخميس" و"تلال الخميس"، وينفذهما القطاع الخاص، ومتاحة للحجز الإلكتروني من قِبل المستفيدين.

وتعتبر الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان نموذجًا رائدًا للتطوير العقاري بالسعودية؛ إذ قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية؛ ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المعتمدين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن، يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، ويضم الخدمات كافة والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، إضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
11:06 PM

"سكني": نسبة الحجز في وحدات ضاحية "السديم" بخميس مشيط تتجاوز 60 %

توفِّر بيئة عصرية متكاملة تعزِّز جودة الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّلت ضاحية السديم، أحد المشاريع الكبرى لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، والواقعة في مدينة خميس مشيط، نِسَب حجوزات عالية، تجاوزت 60 % من الوحدات المتاحة حاليًا. ويستمر حجز باقي الوحدات عبر تطبيق وموقع "سكني" الإلكتروني ضمن إجراءات سهلة، تختصر الوقت والجهد، مع استحقاق فوري للأسر السعودية الراغبة في التملك بالاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة إلكترونيًّا بهدف زيادة نِسَب التملك إلى 70 % بحلول 2030.

وأوضح برنامج "سكني" في بيان صحفي اليوم أن الضاحية تمتد على مساحة تتجاوز 4،988،000 متر مربع في الجزء الشمالي من المحافظة. ومن المتوقع أن تضم نحو 6510 وحدات سكنية تحت الإنشاء بين شقق وفلل وتاون هاوس، يتم بناؤها بتقنيات القوالب النفقية (TF)، وبنماذج وتصاميم متنوعة، تلبي تطلعات الأسر السعودية. وتستوعب الضاحية أكثر من 33 ألف نسمة في موقع استراتيجي مميز، يبعد 25 دقيقة عن مطار أبها، ونحو 30 دقيقة عن جامعة الملك خالد.

وتتميز ضاحية السديم بأنها مجتمع سكني حضاري، تتوافر فيه المرافق الأساسية من منشآت صحية وتعليمية وتجارية وترفيهية، وحدائق خضراء، تضمن تأمين أسلوب حياة عصري للسكن، إضافة إلى أنها تضم شوارع واسعة، ومماشي رياضية، علاوة على تكامل البنية التحتية فيها من إمدادات المياه والكهرباء والإنارة والصرف الصحي، من خلال مشاريع عدة، متاح منها مشروعا "واحة الخميس" و"تلال الخميس"، وينفذهما القطاع الخاص، ومتاحة للحجز الإلكتروني من قِبل المستفيدين.

وتعتبر الضواحي السكنية الكبرى التي أطلقتها وزارة الإسكان نموذجًا رائدًا للتطوير العقاري بالسعودية؛ إذ قامت الوزارة بتخطيط وتطوير أراضي الضواحي السكنية؛ ليتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين المعتمدين في القطاع الخاص لتوفير آلاف الوحدات السكنية في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية كمرحلة أولى، بمفهوم عصري للسكن، يلبي حاجات الأسرة السعودية وتطلعاتها، ويضم الخدمات كافة والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، إضافة إلى المساحات الخضراء والمراكز الرياضية والترفيهية لتعزيز جودة الحياة.

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