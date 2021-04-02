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مصر تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 202843 من ضمنهم 155016 متعافياً

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 322 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155016 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 712 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 202843 من ضمنهم 155016 حالة تم شفاؤها، و12041 حالة وفاة.

مصر فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة والسكان المصرية

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 322 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155016 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 712 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 202843 من ضمنهم 155016 حالة تم شفاؤها، و12041 حالة وفاة.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
01:43 AM
اخر تعديل
02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
01:47 AM

مصر تسجل 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة وفاة

بلغ إجمالي الإصابات 202843 من ضمنهم 155016 متعافياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 322 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 155016 حالة حتى اليوم.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 712 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 202843 من ضمنهم 155016 حالة تم شفاؤها، و12041 حالة وفاة.

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