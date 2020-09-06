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مشاكل منصة "مدرستي" تدفع وزارة التعليم لإلغاء الحضور والغياب للطلاب

قالت: لن يُحتسب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات

أكدت وزارة التعليم أن بعض المستفيدين من منصة "مدرستي" واجَهَتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها؛ موضحة أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات "عين وتيمز" لإكمال رحلتهم التعليمية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد أكد في تعليقه على المشكلات التقنية التي وقعت اليوم في منصة "مدرستي"، أن البداية صعبة ومختلفة؛ لكن سيكون الوضع في الأسبوع المقبل أفضل، وهي تغيير ثقافة على مستوى المجتمع والتعليم والمعلمين والطلاب، ولا بد أن يكون هناك قصور في البدايات ومن ثم نستكمل.

‏‫يشار إلى أن منصة "مدرستي" تَعَرّضت لمشكلات تقنية مع بداية أول يوم دوام تعليمي؛ حيث فوجئ المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات بهذه المشكلات التقنية حين متابعة العملية التعليمية، اليوم الأحد، في أول يوم لبداية العام الدراسي الجديد.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاكل منصة "مدرستي" تدفع وزارة التعليم لإلغاء الحضور والغياب للطلاب
سبق

أكدت وزارة التعليم أن بعض المستفيدين من منصة "مدرستي" واجَهَتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها؛ موضحة أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات "عين وتيمز" لإكمال رحلتهم التعليمية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد أكد في تعليقه على المشكلات التقنية التي وقعت اليوم في منصة "مدرستي"، أن البداية صعبة ومختلفة؛ لكن سيكون الوضع في الأسبوع المقبل أفضل، وهي تغيير ثقافة على مستوى المجتمع والتعليم والمعلمين والطلاب، ولا بد أن يكون هناك قصور في البدايات ومن ثم نستكمل.

‏‫يشار إلى أن منصة "مدرستي" تَعَرّضت لمشكلات تقنية مع بداية أول يوم دوام تعليمي؛ حيث فوجئ المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات بهذه المشكلات التقنية حين متابعة العملية التعليمية، اليوم الأحد، في أول يوم لبداية العام الدراسي الجديد.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
01:41 PM

مشاكل منصة "مدرستي" تدفع وزارة التعليم لإلغاء الحضور والغياب للطلاب

قالت: لن يُحتسب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
29
77,295

أكدت وزارة التعليم أن بعض المستفيدين من منصة "مدرستي" واجَهَتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها؛ موضحة أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات "عين وتيمز" لإكمال رحلتهم التعليمية.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قد أكد في تعليقه على المشكلات التقنية التي وقعت اليوم في منصة "مدرستي"، أن البداية صعبة ومختلفة؛ لكن سيكون الوضع في الأسبوع المقبل أفضل، وهي تغيير ثقافة على مستوى المجتمع والتعليم والمعلمين والطلاب، ولا بد أن يكون هناك قصور في البدايات ومن ثم نستكمل.

‏‫يشار إلى أن منصة "مدرستي" تَعَرّضت لمشكلات تقنية مع بداية أول يوم دوام تعليمي؛ حيث فوجئ المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات بهذه المشكلات التقنية حين متابعة العملية التعليمية، اليوم الأحد، في أول يوم لبداية العام الدراسي الجديد.

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