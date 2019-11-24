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تأكيدًا لما نشرته "سبق".. الأمن يعلن تفاصيل القبض على المحتال على محلات المجوهرات

أقر بارتكاب 5 جرائم تجاوزت قيمتها مبلغ 62 ألف ريال وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال؛ أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة جدة، من القبض على مواطن في العِقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بتحويل قيمة مشترياته على حسابهم.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقر بارتكاب 5 جرائم تجاوزت قيمتها مبلغ 62 ألف ريال؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الجهات الأمنية شرطة منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيدًا لما نشرته "سبق".. الأمن يعلن تفاصيل القبض على المحتال على محلات المجوهرات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال؛ أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة جدة، من القبض على مواطن في العِقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بتحويل قيمة مشترياته على حسابهم.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقر بارتكاب 5 جرائم تجاوزت قيمتها مبلغ 62 ألف ريال؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
01:08 PM

تأكيدًا لما نشرته "سبق".. الأمن يعلن تفاصيل القبض على المحتال على محلات المجوهرات

أقر بارتكاب 5 جرائم تجاوزت قيمتها مبلغ 62 ألف ريال وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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6,568

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال؛ أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة جدة، من القبض على مواطن في العِقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بتحويل قيمة مشترياته على حسابهم.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقر بارتكاب 5 جرائم تجاوزت قيمتها مبلغ 62 ألف ريال؛ حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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