الفلبين.. 205 إصابات جديدة بـ"كورونا" ووفاة 7

عدد المرضى يرتفع إلى 12.718

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض ارتفع 94 ليبلغ 2729.