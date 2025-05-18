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"الصحة": تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 57345

الفلبين.. 205 إصابات جديدة بـ"كورونا" ووفاة 7

عدد المرضى يرتفع إلى 12.718

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض ارتفع 94 ليبلغ 2729.

الفلبين فيروس كورونا الجديد

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الفلبين.. 205 إصابات جديدة بـ"كورونا" ووفاة 7
سبق

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض ارتفع 94 ليبلغ 2729.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:21 PM

الفلبين.. 205 إصابات جديدة بـ"كورونا" ووفاة 7

عدد المرضى يرتفع إلى 12.718

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض ارتفع 94 ليبلغ 2729.

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