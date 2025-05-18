الفلبين.. 205 إصابات جديدة بـ"كورونا" ووفاة 7
عدد المرضى يرتفع إلى 12.718
سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات.
وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد المتعافين من المرض ارتفع 94 ليبلغ 2729.
الفلبين
فيروس كورونا الجديد
الفلبين.. 205 إصابات جديدة بـ"كورونا" ووفاة 7
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-18
سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات.
وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد المتعافين من المرض ارتفع 94 ليبلغ 2729.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:21 PM
الفلبين.. 205 إصابات جديدة بـ"كورونا" ووفاة 7
عدد المرضى يرتفع إلى 12.718
سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الاثنين، 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع وفيات.
وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 12718، في حين وصل عدد الوفيات إلى 831، وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت أن عدد المتعافين من المرض ارتفع 94 ليبلغ 2729.