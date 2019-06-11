379 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 236.142

إجمالي الوفيات بلغ 34.167

سجلت إيطاليا 53 وفاة جديدة بكوفيد-19 اليوم (الخميس)، مقابل 71 وفاة أمس، بينما ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 379 مقابل 202 أمس.

وبيّنت وكالة الحماية المدنية أن إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي في 21 فبراير الماضي، ارتفع الآن إلى 34167 وهي رابع أعلى حصيلة وفيات بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 236142 وهي سابع أعلى حصيلة إصابات بالعالم بعد كل من الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وإسبانيا وبريطانيا والهند.