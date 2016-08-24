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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11062 نقطة

بتداولات بلغت 5.7 مليارات ريال لأكثر من 160 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 13.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11062.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، والزامل للصناعة، وتنمية، وبوان، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، وأسمنت القصيم، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.71% و3.36%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وتنمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 337.88 نقطة ليقفل عند مستوى 24486.31 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 195 ألف سهم تقاسمتها 961 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11062 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 13.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11062.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، والزامل للصناعة، وتنمية، وبوان، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، وأسمنت القصيم، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.71% و3.36%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وتنمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 337.88 نقطة ليقفل عند مستوى 24486.31 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 195 ألف سهم تقاسمتها 961 صفقة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
04:03 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 11062 نقطة

بتداولات بلغت 5.7 مليارات ريال لأكثر من 160 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 13.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11062.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات شمس، والزامل للصناعة، وتنمية، وبوان، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، وأسمنت القصيم، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.71% و3.36%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وتنمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 337.88 نقطة ليقفل عند مستوى 24486.31 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 195 ألف سهم تقاسمتها 961 صفقة.

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