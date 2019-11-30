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4 برقيات من القيادة لرئيسَي رومانيا وإفريقيا الوسطى

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني بالأولى  و"الجمهورية" بالثانية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس كلاوس فرنر يوهانز؛ رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس كلاوس فرنر يوهانز.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب رومانيا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة أخرى للرئيس فوستان أركونج تواديرا؛ رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده؛ معرباً باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد، برقية مماثلة للرئيس فوستان أركونج تواديرا؛ معبّراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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4 برقيات من القيادة لرئيسَي رومانيا وإفريقيا الوسطى
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس كلاوس فرنر يوهانز؛ رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس كلاوس فرنر يوهانز.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب رومانيا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة أخرى للرئيس فوستان أركونج تواديرا؛ رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده؛ معرباً باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد، برقية مماثلة للرئيس فوستان أركونج تواديرا؛ معبّراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
11:10 AM

4 برقيات من القيادة لرئيسَي رومانيا وإفريقيا الوسطى

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني بالأولى  و"الجمهورية" بالثانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس كلاوس فرنر يوهانز؛ رئيس رومانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس كلاوس فرنر يوهانز.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب رومانيا الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة أخرى للرئيس فوستان أركونج تواديرا؛ رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده؛ معرباً باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد، برقية مماثلة للرئيس فوستان أركونج تواديرا؛ معبّراً عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

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