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"برنت" ينخفض بنسبة 0.67%

وصل إلى 42.78 دولار للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.67%؛ ما يعادل 29 سنتاً، ليصل سعره إلى 42.78 دولار أمريكي للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 23 سنتاً؛ ما نسبته 0.56%، ليصل سعره عند 40.73 دولار أمريكي للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" ينخفض بنسبة 0.67%
سبق

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.67%؛ ما يعادل 29 سنتاً، ليصل سعره إلى 42.78 دولار أمريكي للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 23 سنتاً؛ ما نسبته 0.56%، ليصل سعره عند 40.73 دولار أمريكي للبرميل.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
01:30 PM

"برنت" ينخفض بنسبة 0.67%

وصل إلى 42.78 دولار للبرميل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.67%؛ ما يعادل 29 سنتاً، ليصل سعره إلى 42.78 دولار أمريكي للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 23 سنتاً؛ ما نسبته 0.56%، ليصل سعره عند 40.73 دولار أمريكي للبرميل.

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