"برنت" ينخفض بنسبة 0.67%

وصل إلى 42.78 دولار للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بنسبة 0.67%؛ ما يعادل 29 سنتاً، ليصل سعره إلى 42.78 دولار أمريكي للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 23 سنتاً؛ ما نسبته 0.56%، ليصل سعره عند 40.73 دولار أمريكي للبرميل.