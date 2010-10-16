أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل دعمه لناديي النصر والهلال قبل خوضهما مباريات دور ربع نهائي أبطال آسيا. وقال الوزير عبر حسابه في تويتر : كل التوفيق لممثلي الوطن #النصر و #الهلال في مواجهاتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا، ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم، فيما سيلتقي الهلال نظيره برسيولبس الإيراني.

وزير الرياضة قبل لقاءي النصر والهلال في ربع نهائي آسيا: كل التوفيق لممثلي الوطن صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-16 أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل دعمه لناديي النصر والهلال قبل خوضهما مباريات دور ربع نهائي أبطال آسيا.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر : كل التوفيق لممثلي الوطن

#النصر و #الهلال في مواجهاتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا،

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم، فيما سيلتقي الهلال نظيره برسيولبس الإيراني.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443 03:12 PM

وزير الرياضة قبل لقاءي النصر والهلال في ربع نهائي آسيا: كل التوفيق لممثلي الوطن





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أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل دعمه لناديي النصر والهلال قبل خوضهما مباريات دور ربع نهائي أبطال آسيا.

وقال الوزير عبر حسابه في تويتر : كل التوفيق لممثلي الوطن

#النصر و #الهلال في مواجهاتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا،

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم، فيما سيلتقي الهلال نظيره برسيولبس الإيراني.