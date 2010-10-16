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وزير الرياضة قبل لقاءي النصر والهلال في ربع نهائي آسيا: كل التوفيق لممثلي الوطن

أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل دعمه لناديي النصر والهلال قبل خوضهما مباريات دور ربع نهائي أبطال آسيا.
وقال الوزير عبر حسابه في تويتر : كل التوفيق لممثلي الوطن
#النصر و #الهلال في مواجهاتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا،
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم، فيما سيلتقي الهلال نظيره برسيولبس الإيراني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة قبل لقاءي النصر والهلال في ربع نهائي آسيا: كل التوفيق لممثلي الوطن
سبق

أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل دعمه لناديي النصر والهلال قبل خوضهما مباريات دور ربع نهائي أبطال آسيا.
وقال الوزير عبر حسابه في تويتر : كل التوفيق لممثلي الوطن
#النصر و #الهلال في مواجهاتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا،
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم، فيما سيلتقي الهلال نظيره برسيولبس الإيراني.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
03:12 PM

وزير الرياضة قبل لقاءي النصر والهلال في ربع نهائي آسيا: كل التوفيق لممثلي الوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل دعمه لناديي النصر والهلال قبل خوضهما مباريات دور ربع نهائي أبطال آسيا.
وقال الوزير عبر حسابه في تويتر : كل التوفيق لممثلي الوطن
#النصر و #الهلال في مواجهاتهما اليوم ضمن منافسات ربع نهائي أبطال آسيا،
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم، فيما سيلتقي الهلال نظيره برسيولبس الإيراني.

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