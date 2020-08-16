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العدد الأكبر منذ إنشائها.. جامعة حائل تعلن قبول 10707 متقدمين

"تراسل" سهلت على الطلاب وأولياء أمورهم التواصل والاستفسار

تفوقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل، هذا العام عن الأعوام السابقة، باحتواء جميع الطلبات المتعلقة بالقبول بالجامعة، من خريجي وخريجات الثانوية العامة بمنطقة حائل وباقي مناطق المملكة الذين تقدموا للقبول بالجامعة للعام الدراسي الجامعي المقبل، بعد استحداثها لمنصة "تراسل" التي جاءت نتيجة تعاون بين عمادة القبول والتسجيل وعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، بعد توجيه رئيس الجامعة الدكتور خليل البراهيم، بأهمية استقبال جميع طلبات ملاحظات المتقدمين للقبول بالجامعة، وحلها؛ وفق نظام إلكتروني معين يخضع لتطبيق الاحترازات لمنع انتشار فيروس كورونا بين الموظفين والمراجعين.

وسهّلت منصة "تراسل" على الطلاب وأولياء أمورهم، التواصل مع العمادة والاستفسار عن كل ما يخص القبول.

ونجحت عمادة القبول والتسجيل بتشكيل فريق عمل، عَمِلَ عملًا إضافيًّا إلى وقت متأخر من الليل، يقوم بالرد على استفسارات المتقدمين وبعد الرجوع لسجلات المتقدم التي قدّمها خلال فترة التقديم الإلكتروني التي حددتها العمادة من الاثنين 22 ذي القعدة الماضي الموافق 13 يوليو 2020، وحتى الجمعة 27 ذي القعدة الماضي الموافق 17 يوليو 2020.

وسجلت المنصة إعجاب المتقدمين؛ فبعد طوابير الانتظار التي كان يقفها المتقدم أو ولي أمره، ويواجه بالرفض؛ أصبحت اليوم إلكترونية؛ فالرفض يتم شرح أسبابه، ويحق للمتقدم إعادة الطلب مرة أخرى ودراسته من قِبَل اللجنة مرة أخرى بوقت لا يتجاوز الساعتين.

من جهته، عملت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، على تخصيص فريق تقني على مدار الساعة لمراقبة عمل المنصة وإصلاح الخلل في حالة حدوثه نتيجة للعدد المتزايد عليها.

وذكر العديد من الطلبة وأولياء أمورهم، أن وقت تقديم الطلب لا يتجاوز الدقيقة الواحدة؛ فوضوح الحقول وسرعة استجابة الخادم جعلت التقديم سلسًا وسريعًا، ولم يواجه أحد مشكلة تقنية خلال التعامل مع المنصة.

من جهته، أعلنت جامعة حائل قبولها لـ10707 طلاب وطالبات، وهو العدد الذي يعد الأكبر بتاريخ الجامعة منذ إنشائها عام 2006.

وقد قُبِل الـ10707 طلاب وطالبات عبر المسارات الثلاث للسنة التحضيرية "المسار التمهيدي الصحي، المسار العلمي الهندسي، المسار الإنساني"، ودبلوم كلية المجتمع، والفروع السبعة التابعة للجامعة في محافظات منطقة حائل، ودبلومات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش أن الجامعة بتوجيه من رئيس الجامعة، حرصت على استيعاب أكبر قدر من المتقدمين؛ وفقًا للطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية، والمفاضلة بين النسب الموزونة للمتقدمين.

وبيّن "اللويش" أنه إضافة إلى قبول الطلبة المستجدين في الفرز الثاني فقد قُبِل 6800 طالب وطالبة في السنة التحضيرية في مساراتها الثلاثة، وقُبِل 400 طالب وطالبة في دبلوم كلية المجتمع، وقُبِل 1100 طالبة في المجمعات الأكاديمية بالمحافظات، كما قُبِل 200 طالب وطالبة في برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

جامعة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العدد الأكبر منذ إنشائها.. جامعة حائل تعلن قبول 10707 متقدمين
سبق

تفوقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل، هذا العام عن الأعوام السابقة، باحتواء جميع الطلبات المتعلقة بالقبول بالجامعة، من خريجي وخريجات الثانوية العامة بمنطقة حائل وباقي مناطق المملكة الذين تقدموا للقبول بالجامعة للعام الدراسي الجامعي المقبل، بعد استحداثها لمنصة "تراسل" التي جاءت نتيجة تعاون بين عمادة القبول والتسجيل وعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، بعد توجيه رئيس الجامعة الدكتور خليل البراهيم، بأهمية استقبال جميع طلبات ملاحظات المتقدمين للقبول بالجامعة، وحلها؛ وفق نظام إلكتروني معين يخضع لتطبيق الاحترازات لمنع انتشار فيروس كورونا بين الموظفين والمراجعين.

وسهّلت منصة "تراسل" على الطلاب وأولياء أمورهم، التواصل مع العمادة والاستفسار عن كل ما يخص القبول.

ونجحت عمادة القبول والتسجيل بتشكيل فريق عمل، عَمِلَ عملًا إضافيًّا إلى وقت متأخر من الليل، يقوم بالرد على استفسارات المتقدمين وبعد الرجوع لسجلات المتقدم التي قدّمها خلال فترة التقديم الإلكتروني التي حددتها العمادة من الاثنين 22 ذي القعدة الماضي الموافق 13 يوليو 2020، وحتى الجمعة 27 ذي القعدة الماضي الموافق 17 يوليو 2020.

وسجلت المنصة إعجاب المتقدمين؛ فبعد طوابير الانتظار التي كان يقفها المتقدم أو ولي أمره، ويواجه بالرفض؛ أصبحت اليوم إلكترونية؛ فالرفض يتم شرح أسبابه، ويحق للمتقدم إعادة الطلب مرة أخرى ودراسته من قِبَل اللجنة مرة أخرى بوقت لا يتجاوز الساعتين.

من جهته، عملت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، على تخصيص فريق تقني على مدار الساعة لمراقبة عمل المنصة وإصلاح الخلل في حالة حدوثه نتيجة للعدد المتزايد عليها.

وذكر العديد من الطلبة وأولياء أمورهم، أن وقت تقديم الطلب لا يتجاوز الدقيقة الواحدة؛ فوضوح الحقول وسرعة استجابة الخادم جعلت التقديم سلسًا وسريعًا، ولم يواجه أحد مشكلة تقنية خلال التعامل مع المنصة.

من جهته، أعلنت جامعة حائل قبولها لـ10707 طلاب وطالبات، وهو العدد الذي يعد الأكبر بتاريخ الجامعة منذ إنشائها عام 2006.

وقد قُبِل الـ10707 طلاب وطالبات عبر المسارات الثلاث للسنة التحضيرية "المسار التمهيدي الصحي، المسار العلمي الهندسي، المسار الإنساني"، ودبلوم كلية المجتمع، والفروع السبعة التابعة للجامعة في محافظات منطقة حائل، ودبلومات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش أن الجامعة بتوجيه من رئيس الجامعة، حرصت على استيعاب أكبر قدر من المتقدمين؛ وفقًا للطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية، والمفاضلة بين النسب الموزونة للمتقدمين.

وبيّن "اللويش" أنه إضافة إلى قبول الطلبة المستجدين في الفرز الثاني فقد قُبِل 6800 طالب وطالبة في السنة التحضيرية في مساراتها الثلاثة، وقُبِل 400 طالب وطالبة في دبلوم كلية المجتمع، وقُبِل 1100 طالبة في المجمعات الأكاديمية بالمحافظات، كما قُبِل 200 طالب وطالبة في برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
09:17 AM

العدد الأكبر منذ إنشائها.. جامعة حائل تعلن قبول 10707 متقدمين

"تراسل" سهلت على الطلاب وأولياء أمورهم التواصل والاستفسار

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خالد السليمي - حائل
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تفوقت عمادة القبول والتسجيل بجامعة حائل، هذا العام عن الأعوام السابقة، باحتواء جميع الطلبات المتعلقة بالقبول بالجامعة، من خريجي وخريجات الثانوية العامة بمنطقة حائل وباقي مناطق المملكة الذين تقدموا للقبول بالجامعة للعام الدراسي الجامعي المقبل، بعد استحداثها لمنصة "تراسل" التي جاءت نتيجة تعاون بين عمادة القبول والتسجيل وعمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، بعد توجيه رئيس الجامعة الدكتور خليل البراهيم، بأهمية استقبال جميع طلبات ملاحظات المتقدمين للقبول بالجامعة، وحلها؛ وفق نظام إلكتروني معين يخضع لتطبيق الاحترازات لمنع انتشار فيروس كورونا بين الموظفين والمراجعين.

وسهّلت منصة "تراسل" على الطلاب وأولياء أمورهم، التواصل مع العمادة والاستفسار عن كل ما يخص القبول.

ونجحت عمادة القبول والتسجيل بتشكيل فريق عمل، عَمِلَ عملًا إضافيًّا إلى وقت متأخر من الليل، يقوم بالرد على استفسارات المتقدمين وبعد الرجوع لسجلات المتقدم التي قدّمها خلال فترة التقديم الإلكتروني التي حددتها العمادة من الاثنين 22 ذي القعدة الماضي الموافق 13 يوليو 2020، وحتى الجمعة 27 ذي القعدة الماضي الموافق 17 يوليو 2020.

وسجلت المنصة إعجاب المتقدمين؛ فبعد طوابير الانتظار التي كان يقفها المتقدم أو ولي أمره، ويواجه بالرفض؛ أصبحت اليوم إلكترونية؛ فالرفض يتم شرح أسبابه، ويحق للمتقدم إعادة الطلب مرة أخرى ودراسته من قِبَل اللجنة مرة أخرى بوقت لا يتجاوز الساعتين.

من جهته، عملت عمادة تقنية المعلومات والتعليم الإلكتروني، على تخصيص فريق تقني على مدار الساعة لمراقبة عمل المنصة وإصلاح الخلل في حالة حدوثه نتيجة للعدد المتزايد عليها.

وذكر العديد من الطلبة وأولياء أمورهم، أن وقت تقديم الطلب لا يتجاوز الدقيقة الواحدة؛ فوضوح الحقول وسرعة استجابة الخادم جعلت التقديم سلسًا وسريعًا، ولم يواجه أحد مشكلة تقنية خلال التعامل مع المنصة.

من جهته، أعلنت جامعة حائل قبولها لـ10707 طلاب وطالبات، وهو العدد الذي يعد الأكبر بتاريخ الجامعة منذ إنشائها عام 2006.

وقد قُبِل الـ10707 طلاب وطالبات عبر المسارات الثلاث للسنة التحضيرية "المسار التمهيدي الصحي، المسار العلمي الهندسي، المسار الإنساني"، ودبلوم كلية المجتمع، والفروع السبعة التابعة للجامعة في محافظات منطقة حائل، ودبلومات عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش أن الجامعة بتوجيه من رئيس الجامعة، حرصت على استيعاب أكبر قدر من المتقدمين؛ وفقًا للطاقة الاستيعابية للمقاعد الدراسية، والمفاضلة بين النسب الموزونة للمتقدمين.

وبيّن "اللويش" أنه إضافة إلى قبول الطلبة المستجدين في الفرز الثاني فقد قُبِل 6800 طالب وطالبة في السنة التحضيرية في مساراتها الثلاثة، وقُبِل 400 طالب وطالبة في دبلوم كلية المجتمع، وقُبِل 1100 طالبة في المجمعات الأكاديمية بالمحافظات، كما قُبِل 200 طالب وطالبة في برامج عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

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