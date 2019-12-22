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بالصور.. هذه القائمة السوداء لشركات الطيران في 2020 احذروا الحجز فيها

شركات عربية ضمن الأفضل

حصدت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة "ريان إير"، لقب شركة الطيران الأسوأ للعام السابع على التوالي؛ وذلك وَفقًا للشركة البريطانية واتش للأبحاث الذي تُجريه سنويًّا عن أفضل وأسوأ شركات الطيران.

ونشرت الديلي ميل، القائمة السوداء لأسوا شركات طيران؛ وخاصة منخفضة التكاليف؛ حيث منح المسافرون في استطلاع للرأي أُجري بهذا الخصوص، شركة "ريان إير" أقل تقييم ممكن في جوانب عدة؛ كعملية الصعود على متن الطائرة، والراحة عند الجلوس على المقاعد، والطعام والشراب، وخدمة العملاء والأجواء عمومًا على متن طائراتها، وهو التقييم الذي جعل الشركة تحصل في النهاية على تقييم تُقدّر نسبته بـ44% فقط.

وجاءت أعلى وأقل الشركات تقييمًا وفقًا للاستطلاع

- الأفضل في نوعية الرحلات القصيرة

1- شركة إيريجيني البريطانية وحصلت على 82%

2- شركة جيت الهندية وحصلت على 79%

3- شركة طيران ساس الخطوط الاسكندنافية 74%

- الأسوأ في نوعية الرحلات القصيرة

1- الخطوط البريطانية 55%

2- خطوط فيولينج الأسبانية 54%

3- خطوط ريان إير 44%

- الأفضل في نوعية الرحلات الطويلة

1- الخطوط السنغافورية 88%

2- الخطوط القطرية 79%

3- طيران الإمارات 76%

شركات الطيران القائمة السوداء

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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بالصور.. هذه القائمة السوداء لشركات الطيران في 2020 احذروا الحجز فيها
سبق

حصدت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة "ريان إير"، لقب شركة الطيران الأسوأ للعام السابع على التوالي؛ وذلك وَفقًا للشركة البريطانية واتش للأبحاث الذي تُجريه سنويًّا عن أفضل وأسوأ شركات الطيران.

ونشرت الديلي ميل، القائمة السوداء لأسوا شركات طيران؛ وخاصة منخفضة التكاليف؛ حيث منح المسافرون في استطلاع للرأي أُجري بهذا الخصوص، شركة "ريان إير" أقل تقييم ممكن في جوانب عدة؛ كعملية الصعود على متن الطائرة، والراحة عند الجلوس على المقاعد، والطعام والشراب، وخدمة العملاء والأجواء عمومًا على متن طائراتها، وهو التقييم الذي جعل الشركة تحصل في النهاية على تقييم تُقدّر نسبته بـ44% فقط.

وجاءت أعلى وأقل الشركات تقييمًا وفقًا للاستطلاع

- الأفضل في نوعية الرحلات القصيرة

1- شركة إيريجيني البريطانية وحصلت على 82%

2- شركة جيت الهندية وحصلت على 79%

3- شركة طيران ساس الخطوط الاسكندنافية 74%

- الأسوأ في نوعية الرحلات القصيرة

1- الخطوط البريطانية 55%

2- خطوط فيولينج الأسبانية 54%

3- خطوط ريان إير 44%

- الأفضل في نوعية الرحلات الطويلة

1- الخطوط السنغافورية 88%

2- الخطوط القطرية 79%

3- طيران الإمارات 76%

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
02:03 PM

بالصور.. هذه القائمة السوداء لشركات الطيران في 2020 احذروا الحجز فيها

شركات عربية ضمن الأفضل

A A A
خالد خليل - الرياض
1
5,557

حصدت شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة "ريان إير"، لقب شركة الطيران الأسوأ للعام السابع على التوالي؛ وذلك وَفقًا للشركة البريطانية واتش للأبحاث الذي تُجريه سنويًّا عن أفضل وأسوأ شركات الطيران.

ونشرت الديلي ميل، القائمة السوداء لأسوا شركات طيران؛ وخاصة منخفضة التكاليف؛ حيث منح المسافرون في استطلاع للرأي أُجري بهذا الخصوص، شركة "ريان إير" أقل تقييم ممكن في جوانب عدة؛ كعملية الصعود على متن الطائرة، والراحة عند الجلوس على المقاعد، والطعام والشراب، وخدمة العملاء والأجواء عمومًا على متن طائراتها، وهو التقييم الذي جعل الشركة تحصل في النهاية على تقييم تُقدّر نسبته بـ44% فقط.

وجاءت أعلى وأقل الشركات تقييمًا وفقًا للاستطلاع

- الأفضل في نوعية الرحلات القصيرة

1- شركة إيريجيني البريطانية وحصلت على 82%

2- شركة جيت الهندية وحصلت على 79%

3- شركة طيران ساس الخطوط الاسكندنافية 74%

- الأسوأ في نوعية الرحلات القصيرة

1- الخطوط البريطانية 55%

2- خطوط فيولينج الأسبانية 54%

3- خطوط ريان إير 44%

- الأفضل في نوعية الرحلات الطويلة

1- الخطوط السنغافورية 88%

2- الخطوط القطرية 79%

3- طيران الإمارات 76%

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,601
53.8 مليار

53.8 مليار

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