كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 253.86 مليونًا.. واللقاحات 7.5 مليارات

جونز هوبكنز: ارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و106 آلاف حالة

أظهرت بيانات مجمّعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، تجاوز 253.86 مليون إصابة حتى صباح اليوم الثلاثاء؛ بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 7.5 مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 253 مليونًا و861 ألفًا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و106 آلاف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم، تجاوز سبعة مليارات و493 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.