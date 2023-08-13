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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تعمد "الحوثي" استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة "مفخخة" وصاروخين بالستيين

"العثيمين": استمرار محاولاته الفاشلة يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويعيق الوصول للحل السياسي

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة في بيان لها اليوم، الاستهداف الممنهج لميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، بطائرة بدون طيار "مفخخة" تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إسقاطها، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخيين بالستيين.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تأييده للإجراءات التي تتخذها قيادة القوات المشتركة للتحالف للتعامل مع الأعمال العدائية والإرهابية، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد الأمين العام على أن استمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويعيق الوصول إلى الحل السياسي الشامل في اليمن.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تعمد "الحوثي" استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة "مفخخة" وصاروخين بالستيين
سبق

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة في بيان لها اليوم، الاستهداف الممنهج لميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، بطائرة بدون طيار "مفخخة" تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إسقاطها، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخيين بالستيين.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تأييده للإجراءات التي تتخذها قيادة القوات المشتركة للتحالف للتعامل مع الأعمال العدائية والإرهابية، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد الأمين العام على أن استمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويعيق الوصول إلى الحل السياسي الشامل في اليمن.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
10:38 PM

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة تعمد "الحوثي" استهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة "مفخخة" وصاروخين بالستيين

"العثيمين": استمرار محاولاته الفاشلة يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويعيق الوصول للحل السياسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة في بيان لها اليوم، الاستهداف الممنهج لميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، بطائرة بدون طيار "مفخخة" تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إسقاطها، بالإضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخيين بالستيين.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تأييده للإجراءات التي تتخذها قيادة القوات المشتركة للتحالف للتعامل مع الأعمال العدائية والإرهابية، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد الأمين العام على أن استمرار المحاولات الفاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، يهدد الأمن الإقليمي والدولي ويعيق الوصول إلى الحل السياسي الشامل في اليمن.

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