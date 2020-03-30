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"الشعبي" يتخرّج من كلية فهد الأمنية برتبة ملازم

حصل راكان بن فهد بن عيسى الشعبي، على بكالوريوس العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية، برتبة ملازم.

وتلقّى الملازم "الشعبي" التهاني والتبريكات، وأمنيات التوفيق له، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

وعبّر الملازم "راكان" عن سعادته، داعيًا الله، أن يجعلها عونًا له على طاعته وخدمة دينه ووطنه، تحت ظل القيادة الرشيدة.

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"الشعبي" يتخرّج من كلية فهد الأمنية برتبة ملازم
سبق

حصل راكان بن فهد بن عيسى الشعبي، على بكالوريوس العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية، برتبة ملازم.

وتلقّى الملازم "الشعبي" التهاني والتبريكات، وأمنيات التوفيق له، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

وعبّر الملازم "راكان" عن سعادته، داعيًا الله، أن يجعلها عونًا له على طاعته وخدمة دينه ووطنه، تحت ظل القيادة الرشيدة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
05:33 PM

"الشعبي" يتخرّج من كلية فهد الأمنية برتبة ملازم

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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حصل راكان بن فهد بن عيسى الشعبي، على بكالوريوس العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية، برتبة ملازم.

وتلقّى الملازم "الشعبي" التهاني والتبريكات، وأمنيات التوفيق له، لخدمة دينه ومليكه ووطنه.

وعبّر الملازم "راكان" عن سعادته، داعيًا الله، أن يجعلها عونًا له على طاعته وخدمة دينه ووطنه، تحت ظل القيادة الرشيدة.

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