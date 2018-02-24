بالصور .. أمطار متفرقة بزخات البرد تشهدها محافظة عفيف

شملت المحافظة وأطرافها وسالت إثرها الشعاب

شهدت محافظة عفيف والمواقع المحيطة بها، هطول أمطار متفرقة مساء اليوم السبت، تراوحت بين الخفيفة للمتوسطة، سالت على إثرها بعض الأودية الصغيرة والشعاب.

وعمّت الأمطار المحافظة وأطرافها من اتجاهاتها الأربعة، وكانت مصحوبة في بعضها بزخات البرد، وما زالت تعاود الهطول بين كل فترة وأخرى في مواقع متفرقة.