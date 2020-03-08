فاجأت شابّة من مدينة إيفانوفو الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، بأغرب طلب خلال جولة قام بها في أحد شوارع المدينة. وحسب موقع "روسيا اليوم": عرضت الشابة على الرئيس الزواج منها، فما كان ردّه إلا أن قال: "عرض جيد، ما اسمك؟"، فردّت الفتاة "يوليا"، ثم مالت على بوتين تحدّثه همسًا، وبعدها أضافت: "انتظرناك طويلًا". ووصل الرئيس الروسي إلى مدينة إيفانوفو أمس الجمعة لتفقد مستشفى للأطفال ولإجراء جولة لمقابة المواطنين. يُذكر أن لمدينة إيفانوفو تسميةً أخرى شعبية منتشرة بين المواطنين الروس؛ وهي "مدينة العرائس".

بالفيديو.. فتاة تطلب أغرب شيء من الرئيس بوتين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-08 فاجأت شابّة من مدينة إيفانوفو الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، بأغرب طلب خلال جولة قام بها في أحد شوارع المدينة.



وحسب موقع "روسيا اليوم": عرضت الشابة على الرئيس الزواج منها، فما كان ردّه إلا أن قال: "عرض جيد، ما اسمك؟"، فردّت الفتاة "يوليا"، ثم مالت على بوتين تحدّثه همسًا، وبعدها أضافت: "انتظرناك طويلًا".



ووصل الرئيس الروسي إلى مدينة إيفانوفو أمس الجمعة لتفقد مستشفى للأطفال ولإجراء جولة لمقابة المواطنين.



يُذكر أن لمدينة إيفانوفو تسميةً أخرى شعبية منتشرة بين المواطنين الروس؛ وهي "مدينة العرائس".

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 09:53 AM

بالفيديو.. فتاة تطلب أغرب شيء من الرئيس بوتين في "مدينة العرائس" بروسيا





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فاجأت شابّة من مدينة إيفانوفو الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، بأغرب طلب خلال جولة قام بها في أحد شوارع المدينة.



وحسب موقع "روسيا اليوم": عرضت الشابة على الرئيس الزواج منها، فما كان ردّه إلا أن قال: "عرض جيد، ما اسمك؟"، فردّت الفتاة "يوليا"، ثم مالت على بوتين تحدّثه همسًا، وبعدها أضافت: "انتظرناك طويلًا".



ووصل الرئيس الروسي إلى مدينة إيفانوفو أمس الجمعة لتفقد مستشفى للأطفال ولإجراء جولة لمقابة المواطنين.



يُذكر أن لمدينة إيفانوفو تسميةً أخرى شعبية منتشرة بين المواطنين الروس؛ وهي "مدينة العرائس".