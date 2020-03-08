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بالفيديو.. فتاة تطلب أغرب شيء من الرئيس بوتين

في "مدينة العرائس" بروسيا

فاجأت شابّة من مدينة إيفانوفو الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، بأغرب طلب خلال جولة قام بها في أحد شوارع المدينة.

وحسب موقع "روسيا اليوم": عرضت الشابة على الرئيس الزواج منها، فما كان ردّه إلا أن قال: "عرض جيد، ما اسمك؟"، فردّت الفتاة "يوليا"، ثم مالت على بوتين تحدّثه همسًا، وبعدها أضافت: "انتظرناك طويلًا".

ووصل الرئيس الروسي إلى مدينة إيفانوفو أمس الجمعة لتفقد مستشفى للأطفال ولإجراء جولة لمقابة المواطنين.

يُذكر أن لمدينة إيفانوفو تسميةً أخرى شعبية منتشرة بين المواطنين الروس؛ وهي "مدينة العرائس".

فلاديمير بوتين

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بالفيديو.. فتاة تطلب أغرب شيء من الرئيس بوتين
سبق

فاجأت شابّة من مدينة إيفانوفو الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، بأغرب طلب خلال جولة قام بها في أحد شوارع المدينة.

وحسب موقع "روسيا اليوم": عرضت الشابة على الرئيس الزواج منها، فما كان ردّه إلا أن قال: "عرض جيد، ما اسمك؟"، فردّت الفتاة "يوليا"، ثم مالت على بوتين تحدّثه همسًا، وبعدها أضافت: "انتظرناك طويلًا".

ووصل الرئيس الروسي إلى مدينة إيفانوفو أمس الجمعة لتفقد مستشفى للأطفال ولإجراء جولة لمقابة المواطنين.

يُذكر أن لمدينة إيفانوفو تسميةً أخرى شعبية منتشرة بين المواطنين الروس؛ وهي "مدينة العرائس".

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
09:53 AM

بالفيديو.. فتاة تطلب أغرب شيء من الرئيس بوتين

في "مدينة العرائس" بروسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,665

فاجأت شابّة من مدينة إيفانوفو الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، بأغرب طلب خلال جولة قام بها في أحد شوارع المدينة.

وحسب موقع "روسيا اليوم": عرضت الشابة على الرئيس الزواج منها، فما كان ردّه إلا أن قال: "عرض جيد، ما اسمك؟"، فردّت الفتاة "يوليا"، ثم مالت على بوتين تحدّثه همسًا، وبعدها أضافت: "انتظرناك طويلًا".

ووصل الرئيس الروسي إلى مدينة إيفانوفو أمس الجمعة لتفقد مستشفى للأطفال ولإجراء جولة لمقابة المواطنين.

يُذكر أن لمدينة إيفانوفو تسميةً أخرى شعبية منتشرة بين المواطنين الروس؛ وهي "مدينة العرائس".

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