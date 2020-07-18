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"صحة الجوف": ألفا متطوع ومتطوعة لمواجهة "كورونا"

جهودهم شملت مساجد وجهات حكومية وأسواق مركزية

استقطبت إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الجوف خلال الفترة الزمنية من 24 مايو وحتى ٩ يوليو، ما يقارب ألفي متطوع ومتطوعة للإسهام في الوقاية من وباء "كورونا" وذلك بمجموع 35 ألف ساعة تطوعية ، استفاد منها حوالي 100 ألف شخص، شملت مساجد وجهات حكومية وأسواق مركزية وشعبية، وذلك بإشراف مباشر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف.

وقالت "صحة الجوف": بمجرد فتح باب التطوع عبر الرابط المعلن، سارع الآلاف بالتسجيل في مجالات التطوع المختلف، استشعاراً منهم لأهمية العمل التطوعي في هذا الوقت بالذات.

وأكدت "صحة الجوف"، بأن الفرق التطوعية تقوم بجهود جبارة في المجالات المختلفة بعد أن تمّ العمل على توزيع المتطوعين بشكل مدروس على الأسواق والمحال التجارية وفقاً لخطة شاملة وكاملة رُوعي فيها التوزيع الجغرافي، حيث تقوم الفرق بالعمل على تنفيذ الخطة الرامية إلى الإسهام بالحد من الزحام على الأسواق، وإيجاد المسافات المناسبة بين كل شخص وآخر ، لمنع انتقال فيروس "كورونا"، إضافة إلى قيام الفرق التطوعية بتثقيف المتسوّقين والعاملين على كيفية الحماية مع أهمية استخدام المعقمات، والنظافة الدائمة، وإرشادهم للبقاء في منازلهم وعدم خروجهم إلا للضرورة القصوى، والاتصال على الرقم "937" عند الشعور بأي أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال وكذلك العاملين.

وشكرت "صحة الجوف" جميع المتطوعين والمتطوعات على مبادرتهم واستشعارهم روح المسؤولية العالية التي لمستها منذ إطلاق المنصة، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما بيّنت أن المتطوعين على درجة عالية من الجاهزية بما يجدد روح العطاء والمسؤولية لديهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة الجوف": ألفا متطوع ومتطوعة لمواجهة "كورونا"
سبق

استقطبت إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الجوف خلال الفترة الزمنية من 24 مايو وحتى ٩ يوليو، ما يقارب ألفي متطوع ومتطوعة للإسهام في الوقاية من وباء "كورونا" وذلك بمجموع 35 ألف ساعة تطوعية ، استفاد منها حوالي 100 ألف شخص، شملت مساجد وجهات حكومية وأسواق مركزية وشعبية، وذلك بإشراف مباشر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف.

وقالت "صحة الجوف": بمجرد فتح باب التطوع عبر الرابط المعلن، سارع الآلاف بالتسجيل في مجالات التطوع المختلف، استشعاراً منهم لأهمية العمل التطوعي في هذا الوقت بالذات.

وأكدت "صحة الجوف"، بأن الفرق التطوعية تقوم بجهود جبارة في المجالات المختلفة بعد أن تمّ العمل على توزيع المتطوعين بشكل مدروس على الأسواق والمحال التجارية وفقاً لخطة شاملة وكاملة رُوعي فيها التوزيع الجغرافي، حيث تقوم الفرق بالعمل على تنفيذ الخطة الرامية إلى الإسهام بالحد من الزحام على الأسواق، وإيجاد المسافات المناسبة بين كل شخص وآخر ، لمنع انتقال فيروس "كورونا"، إضافة إلى قيام الفرق التطوعية بتثقيف المتسوّقين والعاملين على كيفية الحماية مع أهمية استخدام المعقمات، والنظافة الدائمة، وإرشادهم للبقاء في منازلهم وعدم خروجهم إلا للضرورة القصوى، والاتصال على الرقم "937" عند الشعور بأي أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال وكذلك العاملين.

وشكرت "صحة الجوف" جميع المتطوعين والمتطوعات على مبادرتهم واستشعارهم روح المسؤولية العالية التي لمستها منذ إطلاق المنصة، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما بيّنت أن المتطوعين على درجة عالية من الجاهزية بما يجدد روح العطاء والمسؤولية لديهم.

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
12:42 PM

"صحة الجوف": ألفا متطوع ومتطوعة لمواجهة "كورونا"

جهودهم شملت مساجد وجهات حكومية وأسواق مركزية

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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استقطبت إدارة المشاركة المجتمعية بصحة الجوف خلال الفترة الزمنية من 24 مايو وحتى ٩ يوليو، ما يقارب ألفي متطوع ومتطوعة للإسهام في الوقاية من وباء "كورونا" وذلك بمجموع 35 ألف ساعة تطوعية ، استفاد منها حوالي 100 ألف شخص، شملت مساجد وجهات حكومية وأسواق مركزية وشعبية، وذلك بإشراف مباشر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف.

وقالت "صحة الجوف": بمجرد فتح باب التطوع عبر الرابط المعلن، سارع الآلاف بالتسجيل في مجالات التطوع المختلف، استشعاراً منهم لأهمية العمل التطوعي في هذا الوقت بالذات.

وأكدت "صحة الجوف"، بأن الفرق التطوعية تقوم بجهود جبارة في المجالات المختلفة بعد أن تمّ العمل على توزيع المتطوعين بشكل مدروس على الأسواق والمحال التجارية وفقاً لخطة شاملة وكاملة رُوعي فيها التوزيع الجغرافي، حيث تقوم الفرق بالعمل على تنفيذ الخطة الرامية إلى الإسهام بالحد من الزحام على الأسواق، وإيجاد المسافات المناسبة بين كل شخص وآخر ، لمنع انتقال فيروس "كورونا"، إضافة إلى قيام الفرق التطوعية بتثقيف المتسوّقين والعاملين على كيفية الحماية مع أهمية استخدام المعقمات، والنظافة الدائمة، وإرشادهم للبقاء في منازلهم وعدم خروجهم إلا للضرورة القصوى، والاتصال على الرقم "937" عند الشعور بأي أعراض ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال وكذلك العاملين.

وشكرت "صحة الجوف" جميع المتطوعين والمتطوعات على مبادرتهم واستشعارهم روح المسؤولية العالية التي لمستها منذ إطلاق المنصة، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي، كما بيّنت أن المتطوعين على درجة عالية من الجاهزية بما يجدد روح العطاء والمسؤولية لديهم.

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